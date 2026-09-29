¿Qué pasará con el futuro de la hija de Fernanda Callejón?: "El padre quiere la tenencia"

El odontólogo Ricky Diotto viene evaluando la posibilidad de llevar su decisión a la justicia, por alienación parental.
Hace años que hay una suerte de "guerra fría" entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, quienes fueron pareja por largo tiempo y tienen a Giovanna, una preadolescente, en común. Pasaron por reclamos económicos, diferencias de opiniones, conflictos judiciales que incluyen denuncias públicas por maltrato. Y ahora, tras conocerse un virulento video, se conoció que el papá de la jovencita, querría pedir su tenencia.
"Está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija", contó Karina Iavícoli, al aire de LAM, en las noches de América, a pocos días de la viralización de las imágenes en la que se observa, a simple vista, a la panelista de La mañana con Moria, haciendo gestos amenazantes a su ex y padre de su hija.
Acto seguido, la periodista, en el programa liderado por Ángel de Brito, explicó la razón por la que el odontólogo estaría evaluando firmemente la posibilidad de avanzar con su idea en la justicia federal, bajo la premisa de un "mal desempeño como madre de María Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor poniéndola en contra del padre".
Luego, la panelista amplió más detalles de lo que sería la decisión de Diotto y sostuvo, al aire, que se trata de una idea que el papá de la nena viene evaluando hace un tiempo largo. "Esto vendría siendo algo que él estaría pensando desde hace mucho tiempo", remarcó, la comunicadora.
Hace poco más de una semana, se conoció en los medios de comunicación un video en donde se ve a María Fernanda "apurando" detrás del vidrio de un edificio a Ricky. La secuencia se desarrolla cuando la actriz pasa a retirar de la casa de su ex a la hija en común.
Luego de que la nena sale de la propiedad horizontal y se empieza a ir con su madre, callejón retrocede hasta una entrada vidriada y le hace llamativos gestos a Diotto, que ya se encuentra alejado de la zona de ingreso del edificio, próximo a subirse a lo que se, estima, es un ascensor.
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