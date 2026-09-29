¿Qué pasará con el futuro de la hija de Fernanda Callejón?: "El padre quiere la tenencia"

LAS IMÁGENES DEL ESCÁNDALO

Hace poco más de una semana, se conoció en los medios de comunicación un video en donde se ve a María Fernanda "apurando" detrás del vidrio de un edificio a Ricky. La secuencia se desarrolla cuando la actriz pasa a retirar de la casa de su ex a la hija en común.

Luego de que la nena sale de la propiedad horizontal y se empieza a ir con su madre, callejón retrocede hasta una entrada vidriada y le hace llamativos gestos a Diotto, que ya se encuentra alejado de la zona de ingreso del edificio, próximo a subirse a lo que se, estima, es un ascensor.