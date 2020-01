Noche de furia: Antonio Gasalla maltrató a dos cronistas

"¿Periodista de dónde sos? ¿Qué me querés preguntar? ¿De qué trabajo?", le espetó el humorista a Caretto, quien con calma volvió a reiterarle su pregunta. No obstante, Gasalla se mantuvo en su postura y le dijo "¿por qué no te vas a la mierda? Esto (por el micrófono) bájalo".

Gasalla LAM

Peñoñori intervino para respaldar a su colega pero el artista se justificó asegurando que viene "a hacer teatro, no trabajo para que me saquen foto los diarios". Por lo que la cronista le recordó que había asistido a la foto que se tomaron en el Torreón del Monje unos días antes.

"Esa es la fiesta de inicio de la temporada. No es publicidad de un canal. Lavate el culo con el canal", sentenció furioso Gasalla.

