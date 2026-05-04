Norma Aleandro cumplió 90 años con vigencia en el teatro y el cine argentino

Su formación estuvo marcada por una herencia familiar ligada al arte, como hija de Pedro Aleandro y María Luisa Robledo. A lo largo de los años, desarrolló una carrera versátil que incluyó teatro, cine, televisión, dramaturgia y literatura. Durante la última dictadura militar debió exiliarse en España, donde también construyó reconocimiento. Su recorrido combina talento, contexto histórico y proyección internacional.

En el ámbito personal, compartió su vida con figuras como Oscar Ferrigno y Alfredo Alcón, con quien mantuvo un vínculo que trascendió lo sentimental, y actualmente está en pareja con el médico Eduardo Le Poole. Su historia personal acompañó una carrera de enorme exposición pública.

La vigencia de Aleandro también se refleja en su presente como directora de Escenas de la vida conyugal, obra basada en el trabajo de Ingmar Bergman y protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra. Tras funciones con localidades agotadas en Buenos Aires, la puesta continuará en España con funciones en Barcelona y Madird. Su actividad actual confirma la continuidad de una figura clave en la escena cultural.