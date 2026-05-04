Norma Aleandro cumplió 90 años con vigencia en el teatro y el cine argentino

La actriz y directora celebró el pasado sábado nueve décadas con actividad plena y reconocimiento internacional por una trayectoria clave en la cultura nacional.
La actriz Norma Aleandro cumplió 90 años el pasado sábado reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Con una carrera que atraviesa más de medio siglo, su nombre quedó ligado a algunos de los momentos más importantes del cine y el teatro nacional. Su trayectoria la posiciona como un emblema indiscutido del espectáculo argentino.
Protagonista de películas clave como La tregua, La historia oficial y El hijo de la novia, su trabajo alcanzó reconocimiento internacional. La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, obtuvo el Oscar a mejor película extranjera en 1986, en un hito histórico para el país que marcó un antes y un después en la proyección global del cine argentino.
A partir de ese reconocimiento, Aleandro fue convocada por la industria de Hollywood y logró una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por Gaby: A True Story. Sin embargo, decidió regresar a la Argentina para continuar su carrera en su entorno. La decisión consolidó su vínculo con la escena local y su identidad artística.
Su formación estuvo marcada por una herencia familiar ligada al arte, como hija de Pedro Aleandro y María Luisa Robledo. A lo largo de los años, desarrolló una carrera versátil que incluyó teatro, cine, televisión, dramaturgia y literatura. Durante la última dictadura militar debió exiliarse en España, donde también construyó reconocimiento. Su recorrido combina talento, contexto histórico y proyección internacional.
En el ámbito personal, compartió su vida con figuras como Oscar Ferrigno y Alfredo Alcón, con quien mantuvo un vínculo que trascendió lo sentimental, y actualmente está en pareja con el médico Eduardo Le Poole. Su historia personal acompañó una carrera de enorme exposición pública.
La vigencia de Aleandro también se refleja en su presente como directora de Escenas de la vida conyugal, obra basada en el trabajo de Ingmar Bergman y protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra. Tras funciones con localidades agotadas en Buenos Aires, la puesta continuará en España con funciones en Barcelona y Madird. Su actividad actual confirma la continuidad de una figura clave en la escena cultural.
comentar