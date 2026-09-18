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Quiénes serán los invitados de Juana Viale el sábado y el domingo

La actriz estará al frente de su ciclo de los domingos en El Trece y también reemplazará a su abuela Mirtha Legrand en el envío de los domingos.

Mirtha Legrand fue internada este viernes, a pocos días de haber recibido el alta, y sus nieta Juana Viale volverá a conducir el ciclo de la diva y el propio en la pantalla de El Trece.

En La Noche de Mirtha, el sábado a las 21:30, Juana Viale conducirá el programa y compartirá la mesaza con Guillermo Pfening (actor, recién estrena Romeo y Ofelia), Juana Repetto (actriz e influencer), Álvaro Navia (cómico), Jésica Bossi (periodista) y Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados).

ADEMÁS: Mirtha Legrand fue internada nuevamente: qué dice el parte médico

En Almorzando con Juana, del domingo a las 13,45, los invitados en la mesa serán Franco Masini (actor y músico, protagoniza la obra Dribbling en el Paseo La Plaza), Leonor Benedetto (actriz), Rochi Hernández (actriz y cantante), Jorge “Carna” Crivelli (actor y productor) Valentín Galdón Ritvo (cocinero y creador de "Chef Sale").

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en la conducción y envió un mensaje sobre la recuperación de su abuela.

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en la conducción y envió un mensaje sobre la recuperación de su abuela.

Mirtha Legrand, nuevamente internada

Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei donde, hace sólo cinco días, había sido dada de alta tras permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis del que evolucionó favorablemente.

La diva “entró por guardia” al sanatorio, se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud y su situación habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.

“La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, dice el parte médico. Y cerró: “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

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