Quiénes serán los invitados de Juana Viale el sábado y el domingo

La diva “entró por guardia” al sanatorio, se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud y su situación habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.

“La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, dice el parte médico. Y cerró: “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.