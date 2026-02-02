¿Nuevo romance?: Lewis Hamilton y Kim Kardashian, juntos en París

Tras una escapada íntima en el Reino Unido, la empresaria y el piloto de Fórmula 1 fueron vistos llegando a la capital francesa, donde se alojan en un exclusivo hotel.
Kim Kardashian y Lewis Hamilton quedaron en el centro de la escena luego de ser vistos juntos en París, alimentando los rumores de romance que crecen desde hace semanas. Tras una escapada romántica en el Reino Unido, la socialité y el múltiple campeón de Fórmula 1 arribaron a la capital francesa, donde se hospedan.
Según medios internacionales, la pareja compartió un fin de semana íntimo en un exclusivo hotel británico, donde fueron vistos cenando en privado y disfrutando de un masaje en pareja, lejos de los flashes. Las imágenes no tardaron en viralizarse y reavivaron las versiones sobre una relación que hasta ahora ninguno de los dos confirmó públicamente.
Luego de esa estadía, Kim y Lewis viajaron en avión privado hacia París y tras aterrizar se dirigieron directamente a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, acompañados por su equipo de seguridad.
Ya instalada en la capital francesa, Kardashian participó de un evento de lanzamiento de Nike x Skims, su colaboración con la marca deportiva. Allí se la vio sonriente y distendida, aunque evitó responder preguntas sobre su vínculo con el piloto, manteniendo el misterio sobre uno de los romances más comentados del momento.
