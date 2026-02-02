¿Nuevo romance?: Lewis Hamilton y Kim Kardashian, juntos en París

Según medios internacionales, la pareja compartió un fin de semana íntimo en un exclusivo hotel británico, donde fueron vistos cenando en privado y disfrutando de un masaje en pareja, lejos de los flashes. Las imágenes no tardaron en viralizarse y reavivaron las versiones sobre una relación que hasta ahora ninguno de los dos confirmó públicamente.

Luego de esa estadía, Kim y Lewis viajaron en avión privado hacia París y tras aterrizar se dirigieron directamente a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, acompañados por su equipo de seguridad.

Ya instalada en la capital francesa, Kardashian participó de un evento de lanzamiento de Nike x Skims, su colaboración con la marca deportiva. Allí se la vio sonriente y distendida, aunque evitó responder preguntas sobre su vínculo con el piloto, manteniendo el misterio sobre uno de los romances más comentados del momento.