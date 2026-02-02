La China Suárez quiere tener un hijo con Icardi

La actriz reveló en televisión que sueña con tener un hijo con Mauro Icardi. Confirmó que el deseo es mutuo, aunque no será en el corto plazo.
Eugenia “China” Suárez reveló que proyecta formar una familia junto a Mauro Icardi. La actriz aseguró que ambos conversaron sobre la posibilidad de tener un hijo, aunque no es un plan inmediato.
Durante una entrevista en Puro Show, Suárez respondió a preguntas sobre su futuro familiar y contó que la idea de un embarazo forma parte de sus proyectos en pareja. Remarcó que, por el momento, solo se trata de un deseo compartido y no de un hecho próximo.
En un tramo de la charla, el conductor cometió un error al mencionar a Wanda Nara en lugar de Icardi, lo que generó un instante de humor. La actriz siguió la broma y luego retomó el tema en tono serio, reafirmando sus planes de agrandar la familia.
Suárez también confirmó que el tema fue conversado con Icardi y expresó su deseo de que, cuando llegue el momento, el bebé tenga un gran parecido con el jugador: “Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él”. Con esto, la actriz blanqueó públicamente su proyecto familiar y dejó claro que la intención de tener un hijo es compartida.
