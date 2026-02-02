La China Suárez quiere tener un hijo con Icardi

Durante una entrevista en Puro Show, Suárez respondió a preguntas sobre su futuro familiar y contó que la idea de un embarazo forma parte de sus proyectos en pareja. Remarcó que, por el momento, solo se trata de un deseo compartido y no de un hecho próximo.

En un tramo de la charla, el conductor cometió un error al mencionar a Wanda Nara en lugar de Icardi, lo que generó un instante de humor. La actriz siguió la broma y luego retomó el tema en tono serio, reafirmando sus planes de agrandar la familia.

La actriz habló sobre el tema durante una entrevista en Puro Show y explicó que, aunque ambos lo desean, no es algo que vaya a ocurrir de inmediato.

Suárez también confirmó que el tema fue conversado con Icardi y expresó su deseo de que, cuando llegue el momento, el bebé tenga un gran parecido con el jugador: “Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él”. Con esto, la actriz blanqueó públicamente su proyecto familiar y dejó claro que la intención de tener un hijo es compartida.