Otra vez gritos desde afuera agitan la casa de "Gran Hermano 2022"

Todo sucedió cuando Julieta, su hermana Camila, Marcos, Romina, su sobrino y Gladys, la madre de "La Tora", se encontraban charlando en el jardín de la casa, cuando -de repente- escucharon el grito que decía "¡Julieta, Lucca te cagó. Julieta cornuda!", algo que también se hizo tendencia en las redes.

Julieta, Luca te cago. Julieta cornuda..mp4

Según se vio en el momento del grito, Julieta Poggio no entendió con claridad sobre los dichos e interpretó que estaban diciendo "Julieta tiene apoyo", por lo que muchos internautas la tildaron de ingenua. Y en cuestión de horas #julietacornuda se convirtió en trending topic de Twitter.

"No puede ser que se escuche bien clarito "Julieta cornuda" y ella diga "Julieta tiene apoyo". Pero es tonta o se hace", escribió una usuaria, mientras que otra envistió contra la persona "buchona" "Tenés que ser un forro de mierda para ir a gritarle “Julieta, Lucca te cagó” o “Julieta cornuda”. Es una persona que está aislada hace 4 meses, entiendo que no te caiga bien pero no podés ser tan mala persona flaco".

La tercera en discordia

La semana pasada salieron a la luz supuestos chats entre Lucca Bardelli, el novio de "Disney" con otra mujer, mas precisamente la joven Rocío Galera, una joven influencer con 100 mil seguidores en Instagram, que fue vinculada con Mauro Icardi hace unos meses atrás, cosa que el futbolista desmintió rotundamente.

Galera Fotos.jpeg Rocío Galera, una influencer muy popular

En los supuestos chats entre Rocío y Lucca, el novio de Juli le habría dicho: "Bebé, me volvés loco" y “Decime cuando volvés a Luján y te busco. Quiero que hablemos".

La joven influencer le habría respondido: "Vos tenés novia, encima es una diosa Juli, ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer. Cero códigos, vos no podés ser así".

Chat Lucca Bardelli.jpeg

La charla habría seguido con el muchacho justificándose: "Ya lo hablamos y no es que no tenga código, veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás", y agregó: "El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami (por Camila Lattanzio) se dio cuenta como lo coquetea y me hablás de códigos a mí”, según las capturas de los supuestos chats.

Chats galera.jpg

Por su parte, la influencer respondó consultas de sus seguidores sobre cómo conoció al novio de Julieta Poggio, si se juntaría con los familiares de "Disney" y también, la felicitaban por "quemar infieles".