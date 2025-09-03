Espectáculos |

Martín Redrado acusó de extorsión a Luciana Salazar

La modelo realizó un tratamiento de inseminación para ser mamá hace siete años, cuando estaba en pareja con el economista.

El conflicto entre Martín Redrado y Luciana Salazar recrudeció luego de que saliera a la luz una denuncia por extorsión que el economista inició contra la modelo.

La denuncia data de hace más de un año y, supuestamente, es por obligarlo, "encaprichada", a firmar el acuerdo de manutención de Matilda mientras ellos estén en pareja, según contaron en DDM.

De esta forma, el ex presidente del Banco Nación insistió en que sólo aportó económicamente para que su entonces pareja iniciara el tratamiento de fertilidad, pero no se considera padre a fin, o de ninguna índole, de la pequeña

“Debe quedar claro que, al contrario de lo que falsamente afirmó la testigo en su declaración de aquella causa, tal como lo he venido pregonando, la idea del nacimiento de la hija de la Sra. Salazar fue un proyecto en soledad de ésta última y en ningún caso común”, sostiene el escrito.

Solo he colaborado desde lo económico mientras fuimos pareja, fruto de la exigencias, caprichos y luego extorsión que he debido padecer”, indica el texto que después acusa a la abogada Ana Rosenfeld por falso testimonio.

Hubo reuniones presenciales en mi casa, donde yo le facilitaba el living comedor a Luciana y a Martín, quienes de manera cordial tenían charlas al respecto. Martin se comunicaba telefónicamente con alguien, dicho por Luciana, le hacía saber los alcances de lo que iban a suscribir...", indicó Rosenfeld en su momento.

Asimismo, la allí imputada, Sra. Luciana Salazar, en una de sus presentaciones acompañó una fotografía en la que puede verse a la testigo, Ana junto a mi persona y la imputada, afirmando que fue tomada inmediatamente después de la firma de uno de los tantos convenios”, añadió Redrado. “Claramente -agregó-no se puede ver allí a ningún otro profesional que podría haberme asesorado”, apuntó en constancia de que no estaba en compañía de ningún abogado, acuerdo que consideró haber firmado bajo presión, aunque se reconoce la presencia de un abogado.

