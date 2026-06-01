Pablo Cabaleiro: mucho más que "El Mago sin Dientes"

01 - PC - Vivir de la magia

mago 10 anos Pablo Cabaleiro en el Colegio San Martín de Avellaneda.

No fue magia, fue marketing

Pablo Cabaleiro siempre buscó la manera de perfeccionarse, potenció sus conocimientos con capacitaciones en el extranjero, adquiriendo técnicas que le permitieron sobresalir -con respecto a otros magos- y transformarse en un personaje popular y reconocido.

02 - PC - No fue magia, fue marketing

image El pequeño mago

Golpe de suerte

Nada más oportuno que definir ese momento en la vida de Pablo Cabaleiro como un auténtico "golpe de suerte", fue el 13 de junio de 2009 en el programa "Pasión de Sábado" -que conducían Hernán Caire y Marcela Baños- cuando el cantante tropical Ricky Maravilla se enojó por una cámara oculta.

03 - PC - Golpe de suerte

GOLPE "Golpe de suerte", 13 de junio de 2009 en el programa "Pasión de Sábado", Ricky Maravilla se enojó por una cámara oculta.

Entre superhéroe y alter ego

Pablo Cabaleiro habla de su alter ego El Mago sin Dientes, ese personaje que creó y que logra hacer las cosas que difícilmente podría hacer sin el traje y la icónica galera. ¿Qué pasa cuando todo lo que puede fallar en un show, falla?.

04 - PC - Entre superheroe y alter ego

CAMARA OCULTA La famosa cámara oculta que enojó a Ricki Maravilla

La política

Dada su popularidad, El Mago sin Dientes ha sido tentados en varias oportunidades para participar activamente en política. ¿cuántas veces fue y en qué momento? ¿Qué pasa cuando lo contrata gente que está en las antípodas de la ideología con la que se identifica?.

05 - PC - La politica

image El Mago sin Dientes en una de sus clásicas apariciones en el búnker del Pro o de Cambiemos, durante las elecciones políticas.

El abogado que no fue

¿Qué le pasa a cuando lo reconocen sin su característico traje de El Mago sin Dientes?. Lejos del camino del ilusionismo, Pablo Cabaleiro especula con la posibilidad de estudiar y ejercer una profesión que parece no tener mucho en común con la magia.

06 - PC - El abogado que no fue

el-papa-francisco-le-bendijo-su-galera-los-de-ARCY5ZVMIREGLEQFHLRINWW5YU El Mago sin Dientes en el Vaticano, cuando hizo bendecir su galera por el Papa Francisco.

En el horno

Pablo Cabaleiro reconoce sus limitaciones en algunas áreas de la vida cotidiana, lejos de los escenarios, su ámbito natural. Las preferencias a la hora de la lectura y de elegir las ficciones que consume. Sus colecciones privadas secretas.

07 - PC - En el horno

- MAGO CON BALA) El adolescente Pablo Cabaleiro junto a su gran ídolo: Carlitos Balá.

Sueños, objetivos y metas

Pablo Cabaleiro recuerda sus pasos como alumno en el secundario y de como hacía magia para disimular sus "machetes" a la hora de los exámenes. A pesar de vivir el día a día, El Mago sin Dientes siempre se ha cumplido los objetivos a corto y mediano que ha planteado ¿cuál es su próxima meta?

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con Tinelli Pablo junto a Marcelo Tinelli, a cuyos programas fue durante 7 años seguidos.

Pablo Cabaleiro tuvo muy claro -desde los ocho años- que quería hacer el resto de su vida y trabajó duro para transformar su sueño en realidad.

Hoy, reconocido y querido por la gente, tiene su propia escuela de magia en su lugar en el mundo: Avellaneda y hace uso de su popularidad para seguir colaborando con los que más lo necesitan.

Pablo Cabaleiro sabe muy bien que es mucho más que "El Mago sin Dientes".

Instagram: Mago sin Dientes