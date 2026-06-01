Pablo Cabaleiro: mucho más que "El Mago sin Dientes"

El hombre detrás de un personaje querido y reconocido por grandes y chicos, que supo ganarse un lugar en el medio a base de buena onda.
La abuela Beatriz no podría haber imaginado jamás que con su regalo podía marcar a fuego el destino de su nieto. Fue en la Navidad de 1989 cuando, a los ocho años, el pequeño Pablo Cabaleiro recibió su primera caja de magia y un mundo maravilloso se reveló ante sus ojos.
A los diez años comenzó a competir en todos los torneos que se ponían en su camino: juveniles, intercolegiales - representaba al Colegio San Martín de Avellaneda- y al propio partido bonaerense. A los doce años tuvo la oportunidad de debutar en televisión con su gran ídolo Carlitos Balá.
Pablo siempre supo como combinar sus estudios de marketing con su verdadera vocación y por eso mismo, aprovechó un desafortunado incidente televisivo para darle vida a su alter ego, ese antihéroe querible que se ganó el cariño de la gente: El Mago sin Dientes.
Pablo Cabaleiro recuerda el día en el que su vida se transformó para siempre, el momento en el que descubrió la magia. Qué opinaron sus padres y cuál fue su pedido -exigencia-, que le sirvió para convertir a El Mago sin Dientes en una marca reconocida en todos lados.
Pablo Cabaleiro siempre buscó la manera de perfeccionarse, potenció sus conocimientos con capacitaciones en el extranjero, adquiriendo técnicas que le permitieron sobresalir -con respecto a otros magos- y transformarse en un personaje popular y reconocido.
Nada más oportuno que definir ese momento en la vida de Pablo Cabaleiro como un auténtico "golpe de suerte", fue el 13 de junio de 2009 en el programa "Pasión de Sábado" -que conducían Hernán Caire y Marcela Baños- cuando el cantante tropical Ricky Maravilla se enojó por una cámara oculta.
Pablo Cabaleiro habla de su alter ego El Mago sin Dientes, ese personaje que creó y que logra hacer las cosas que difícilmente podría hacer sin el traje y la icónica galera. ¿Qué pasa cuando todo lo que puede fallar en un show, falla?.
Dada su popularidad, El Mago sin Dientes ha sido tentados en varias oportunidades para participar activamente en política. ¿cuántas veces fue y en qué momento? ¿Qué pasa cuando lo contrata gente que está en las antípodas de la ideología con la que se identifica?.
¿Qué le pasa a cuando lo reconocen sin su característico traje de El Mago sin Dientes?. Lejos del camino del ilusionismo, Pablo Cabaleiro especula con la posibilidad de estudiar y ejercer una profesión que parece no tener mucho en común con la magia.
Pablo Cabaleiro reconoce sus limitaciones en algunas áreas de la vida cotidiana, lejos de los escenarios, su ámbito natural. Las preferencias a la hora de la lectura y de elegir las ficciones que consume. Sus colecciones privadas secretas.
Pablo Cabaleiro recuerda sus pasos como alumno en el secundario y de como hacía magia para disimular sus "machetes" a la hora de los exámenes. A pesar de vivir el día a día, El Mago sin Dientes siempre se ha cumplido los objetivos a corto y mediano que ha planteado ¿cuál es su próxima meta?
Pablo Cabaleiro tuvo muy claro -desde los ocho años- que quería hacer el resto de su vida y trabajó duro para transformar su sueño en realidad.
Hoy, reconocido y querido por la gente, tiene su propia escuela de magia en su lugar en el mundo: Avellaneda y hace uso de su popularidad para seguir colaborando con los que más lo necesitan.
Pablo Cabaleiro sabe muy bien que es mucho más que "El Mago sin Dientes".
Instagram: Mago sin Dientes
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