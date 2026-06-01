Dua Lipa se casó en Londres: un escritor argentino fue su celestino

Al parecer, la cantante y compositora británica habría sido influenciada por la fiesta de bodas de Charli XCX “Ella asistió a la boda de Charli en Sicilia el año pasado y se sintió muy inspirada para hacer lo propio en sus propias celebraciones italianas”.

Si bien no trascendieron los nombres de las locaciones visitadas para la celebración, la pareja habría reservado "múltiples lugares de gran tamaño" y corre el rumor de que la fiesta tendría la actuación especial del cantante y compositor Sir Elton John, amigo de la artista y con quien colaboró en su éxito "Cold Heart".

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El argentino que fue el celestino que unió a Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner se conocieron en el 2024 en The River Cafe en Londres, y la romántica historia de amor nació gracias a la inesperada participación del escritor argentino Hernán Díaz y su libro "Fortuna" ("Trust"). Según contó la propia cantante británica, meses después de ese primer encuentro, ambos estaban en una cena en Los Ángeles cuando notaron que estaban leyendo el mismo libro y, coincidentemente, acababan de leer el primer capítulo.

DUA trust Hernán Díaz y su libro "Fortuna" ("Trust")

"Estábamos leyendo el mismo libro y para mí fue una señal clara. Estábamos mil por ciento destinados a estar juntos", recordó Dua Lipa a la publicación British Vogue. La romántica interacción inicial fue el principio de una historia de amor que creció a lo largo de dos años y que culminó con su reciente casamiento.