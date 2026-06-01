Dua Lipa se casó en Londres: un escritor argentino fue su celestino

La pareja formada por la cantante y el actor se casó este fin de semana, en una ceremonia íntima junto a un grupo selecto de familiares y amigos.
Luego de un año y medio de compromiso, la cantante y compositora Dua Lipa (30) y el actor y modelo Callum Robilliard Turner (36) se casaron el pasado domingo 31 de mayo, en una ceremonia íntima en el Registro Civil de barrio residencial de Marylebone, en centro de Londres, Gran Bretaña.
Los recién casados, que se comprometieron en la Navidad del 2025, compartió sus votos en una pequeña celebración junto a un reducido grupo de amigos y familiares y, según informaron medios internacionales como The Sun y Metro, la pareja planea celebrar matrimonio con una megafiesta de tres días, que se llevará a cabo en Sicilia, Italia.
“El plan original era una boda íntima, pero ahora va a ser un asunto masivo y lujoso que se extenderá durante tres días” aseguró un allegado de la pareja al periódico The Sun.
Al parecer, la cantante y compositora británica habría sido influenciada por la fiesta de bodas de Charli XCX “Ella asistió a la boda de Charli en Sicilia el año pasado y se sintió muy inspirada para hacer lo propio en sus propias celebraciones italianas”.
Si bien no trascendieron los nombres de las locaciones visitadas para la celebración, la pareja habría reservado "múltiples lugares de gran tamaño" y corre el rumor de que la fiesta tendría la actuación especial del cantante y compositor Sir Elton John, amigo de la artista y con quien colaboró en su éxito "Cold Heart".
Dua Lipa y Callum Turner se conocieron en el 2024 en The River Cafe en Londres, y la romántica historia de amor nació gracias a la inesperada participación del escritor argentino Hernán Díaz y su libro "Fortuna" ("Trust"). Según contó la propia cantante británica, meses después de ese primer encuentro, ambos estaban en una cena en Los Ángeles cuando notaron que estaban leyendo el mismo libro y, coincidentemente, acababan de leer el primer capítulo.
"Estábamos leyendo el mismo libro y para mí fue una señal clara. Estábamos mil por ciento destinados a estar juntos", recordó Dua Lipa a la publicación British Vogue. La romántica interacción inicial fue el principio de una historia de amor que creció a lo largo de dos años y que culminó con su reciente casamiento.
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