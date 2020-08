“Su mismo sector político le está disputando el poder, y creo que definitivamente se lo van a ganar. Hay otros referentes mejores que él”, reflexionó.

En el momento más picante de la charla, el esposo de Nancy Dupláa se refirió al viaje del ex mandatario a Francia y Suiza mientras se mantiene el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina.

“Lo envidio profundamente. Ver eso en esta situación de zozobra, me saltó un sentimiento de envidia insana, fue el primer sentimiento que noté cuando vi eso”, reconoció. Y añadió con cierta ironía: “Me parece bien que no haya perdido tiempo y se haya ido a disfrutar de París con su hija y su esposa”.

“Los kirchneristas somos fanáticos”

A lo largo de la conversación con Alejandro Bercovich, Echarri hizo un análisis sobre cómo se gestó la vuelta del peronismo al Gobierno. Según el protagonista de éxitos como Resistiré y Montecristo, Cristina Fernández de Kirchner fue la gran artífice de este retorno cuando anunció a Alberto Fernández como su compañero de fórmula. “La jugada política más brillante de los últimos 50 años”, describió.

Y remarcó: “Quizás los más kirchneristas seguíamos creyendo o queriendo creer que Cristina podía encabezar, no nos dábamos cuenta de que ella tenía una visión más hacia el horizonte. El libro y las sucesivas presentaciones fue la mejor campaña enmascarada que pudo haber sucedido, y después lo vimos hecho realidad con ese video que salió un sábado en el que ella cedía su espacio. (…) Los kirchneristas somos fanáticos, pero hay distintos grados de fanatismo. El deseo va por delante de la observación objetiva de la realidad”.

En ese sentido, el actor sostuvo que Cambiemos tuvo varios errores que hicieron pensar que Mauricio Macri no conseguiría la reelección. "Quienes estamos bastante activos o intentamos informarnos, nos íbamos dando cuenta de sus errores, y además del deseo concreto de llevar a la Argentina a un ensanche de la brecha entre ricos y pobres”.

Hacia el final de la entrevista, Echarri elogió al presidente de la Nación: “Siempre me gustó como político, me parecía que además del conocimiento tenía la experiencia de estar al lado de Néstor (Kirchner) y también al comienzo con Cristina. Creí que podía ser una variable importante, pero como era armador, no nos podíamos imaginar que ese enroque fuera a generar el amalgamiento que generó, y un aspecto de líder que hasta ese momento no habíamos visto".

