Pablo Echarri y su enojo con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"

Tras el comentario de Luca Martin sobre la edad del periodista, el actor salió a expresar su molestia y respaldó al joven. Habló de su relación con Chiche Gelblung y de cómo se formó Luca frente a la televisión.
Pablo Echarri se mostró muy enojado con Chiche Gelblung tras escuchar la respuesta del conductor a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa, que cuestionó que Gelblung siga en televisión a su edad. El actor habló con Puro Show y fue directo: "En casa no lo queremos mucho a Chiche".
Echarri explicó que su enojo no es nuevo: conoce a Gelblung desde hace más de 30 años y, según su opinión, el conductor jugó “sucio” en varias oportunidades para conseguir noticias. En relación con Luca, destacó que el joven se está formando como comunicador y sus comentarios reflejan la honestidad de su edad y experiencia.
El actor mencionó que, más allá del humor de los comentarios sobre la edad, se trata de situaciones donde el joven aún aprende a expresarse en medios de comunicación. Subrayó que Luca “está bien moderado todavía” y que la crítica del chico no sorprende teniendo en cuenta la forma de trabajar de Gelblung.
Según Echarri, Chiche Gelblung no solo mostró falta de escrúpulos periodísticos, sino que también tuvo comportamientos complicados con colegas. “Ha jugado sucio a lo largo de su vida periodística”, agregó, destacando que incluso sus propios discípulos lo reconocen.
El actor concluyó que su opinión no busca generar polémica, sino marcar una diferencia entre cómo se maneja la televisión y cómo se debe cuidar la formación de quienes recién comienzan en medios.
