Flor de la V le contestó a Maxi López

El jueves por la mañana, ante la consulta “¿Maxi, le diste picos o besos a varones?”, el exfutbolista quedó en el centro de la polémica al responder -luego de una serie de precisiones- “No tendría que ser solo masculino… ¡Flor de la V!”, por lo que fue tildado como “transfóbico” en las redes sociales.

MAXI LOPEZ

Flor de la V aprovechó su programa "Los Profesionales de Siempre" por El Nueve, y se refirió a los comentarios del exfutbolista que la involucraban “Todo el mundo me escribió y me decía "los dichos transfóbicos". Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención".

FLOR OK

De todas formas, la conductora celebró que el desafortunado comentario de Maxi López no haya pasado por alto en la sociedad "Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención”.

Flor de la V intentó quitarle mala intención a los comentarios del exesposo de Wanda Nara y le bajó los decibeles a la polémica "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”.

FLOR De la V

Para terminar, la conductora de "Los Profesionales de Siempre" agradeció el apoyo masivo que recibió “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.