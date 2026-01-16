Bizarrap anunció una colaboración con Gorillaz

Captura de pantalla 2026-01-16 a las 12.15.36p.m.

“Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: @gorillaz” expresó el artista argentino en sus cuenta de Instagram y de X (exTwitter),

bizarrap_1768576483794 (1)

La colaboración del productor argentino y la banda virtual británica será con el tema “Orange County” y fue escrita por Damon Albarn, Kara Jackson y el propio Bizarrap, se publicará el próximo 27 de febrero y formará parte del álbum "The Mountain". Otros de los invitados para el tema fueron Tony Allen y Anoushka Shankar.

bizarrap_1768576486769

"The Mountain" será un álbum con canciones en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español -ya que también cuenta con la presencia de Trueno- y yoruba y fue grabado en Londres y Devon, varios lugares de la India, como Mumbai, New Delhi, Rajasthan y Varanasi, así como en Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

3810981797727912557

El tema “Orange County” tiene una fuerte presencia de sintetizadores retro, sonidos de vientos y, hacia la mitad del tema se incorpora una base electrónica, sonido clave de las producciones de Bizarrap y también una constante de Gorillaz.