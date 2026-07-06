Pamela David contó que Daniel Vila volverá a ser operado en Nueva York

En 2022, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el presidente del Grupo América habló sobre el impacto que esos problemas tuvieron en su vida cotidiana. "No sabía lo que era vivir sin dolor. Estás de mal humor... sentado, parado, acostado, llega un punto donde te acostumbrás", recordó en ese momento.

También contó que, como parte del tratamiento, recibió morfina por indicación médica durante varios meses. "Te saca el dolor, estás en un mundo maravilloso, pero te va generando una adicción. Y un día tuve que decir 'basta', no tomo más morfina", relató.

Antes de despedirse del programa, Pamela David señaló que continuará trabajando desde Estados Unidos mientras acompaña a su esposo. Además, anticipó que aprovechará el viaje para realizar la cobertura vinculada con el Mundial 2026 y comentó: "¡Nos toca la final allá!".