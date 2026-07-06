Pamela David contó que Daniel Vila volverá a ser operado en Nueva York

La conductora informó que viajará junto a su esposo a Estados Unidos para acompañarlo durante una nueva cirugía. La intervención está prevista para la próxima semana.
Pamela David confirmó que Daniel Vila será sometido a una nueva operación en Nueva York y anunció que viajará con él para acompañarlo durante la intervención y el proceso de recuperación. La conductora dio la noticia este lunes al aire de Desayuno Americano (América TV), donde explicó que el viaje estaba previsto para esa misma noche.
"Esta noche viajamos a Nueva York, a Daniel lo van a volver a operar", expresó durante el programa. Luego agregó: "Nos vamos esta noche y lo operan la semana que viene, no sé cuándo vuelvo".
Aunque evitó brindar detalles sobre el diagnóstico o el motivo de la cirugía, David transmitió tranquilidad respecto del procedimiento. "Todo va a salir bien, seguramente sea rápida la recuperación también", sostuvo.
Si bien la conductora no precisó las causas de la nueva intervención, Daniel Vila ya fue operado en otras oportunidades por problemas en la columna. El empresario atravesó al menos cuatro cirugías vinculadas con esa afección.
En 2022, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el presidente del Grupo América habló sobre el impacto que esos problemas tuvieron en su vida cotidiana. "No sabía lo que era vivir sin dolor. Estás de mal humor... sentado, parado, acostado, llega un punto donde te acostumbrás", recordó en ese momento.
También contó que, como parte del tratamiento, recibió morfina por indicación médica durante varios meses. "Te saca el dolor, estás en un mundo maravilloso, pero te va generando una adicción. Y un día tuve que decir 'basta', no tomo más morfina", relató.
Antes de despedirse del programa, Pamela David señaló que continuará trabajando desde Estados Unidos mientras acompaña a su esposo. Además, anticipó que aprovechará el viaje para realizar la cobertura vinculada con el Mundial 2026 y comentó: "¡Nos toca la final allá!".
comentar