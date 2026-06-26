Espectáculos |

Pamela David explicó por qué evita saludar con un beso

La conductora contó que suele decir que es por el maquillaje, aunque reveló que esa no es la verdadera razón.

Pamela David sorprendió al revelar que evita saludar con un beso cuando llega a un lugar, especialmente si hay muchas personas o si no conoce a quienes están presentes. La conductora hizo la confesión durante una emisión de Desayuno Americano (América TV), donde explicó que, aunque siempre saluda, prefiere hacerlo a la distancia.

"Yo siempre saludo cuando llego a un lugar pero no me gusta dar beso. Es así, de lejos, con la mano porque me parece que no va andar abrazando a todos", expresó al aire.

asi-era-la-vida-pamela-david-antes-ser-famosa
Aseguró que su decisión responde a una cuestión de energías.

Aseguró que su decisión responde a una cuestión de energías.

Tras el comentario, David profundizó en el motivo de su elección y aclaró que no se trata de una cuestión de cortesía, sino de una preferencia personal.

La conductora agregó que, en su caso, la decisión está relacionada con una cuestión de energías, ya que considera que el contacto físico puede generar un intercambio energético entre las personas.

moria-casan-2111845
Pamela David aseguró que comparte esta postura con Moria Casán, a quien mencionó durante la conversación al aire.

Pamela David aseguró que comparte esta postura con Moria Casán, a quien mencionó durante la conversación al aire.

Durante la charla, el periodista Luis Bremer recordó que Moria Casán también suele evitar los saludos con beso y señaló que, en su caso, sería por el maquillaje.

Sin embargo, Pamela David lo corrigió y aseguró que había hablado del tema con la actriz. "No. Yo he hablado del tema con Moria y también lo hace por un tema de energías. Es así", afirmó.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados