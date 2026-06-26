Pamela David explicó por qué evita saludar con un beso

La conductora agregó que, en su caso, la decisión está relacionada con una cuestión de energías, ya que considera que el contacto físico puede generar un intercambio energético entre las personas.

moria-casan-2111845 Pamela David aseguró que comparte esta postura con Moria Casán, a quien mencionó durante la conversación al aire.

Durante la charla, el periodista Luis Bremer recordó que Moria Casán también suele evitar los saludos con beso y señaló que, en su caso, sería por el maquillaje.

Sin embargo, Pamela David lo corrigió y aseguró que había hablado del tema con la actriz. "No. Yo he hablado del tema con Moria y también lo hace por un tema de energías. Es así", afirmó.