Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy en los shows de "La Reina del Flow"

La actriz colombiana participará de las dos funciones en un estadio cerrado del barrio de Villa Crespo, donde se reencontrará en vivo con Charly y los seguidores de la serie.
Carolina Ramírez volverá a ponerse en la piel de Yeimy Montoya para participar de los shows de La Reina del Flow en Buenos Aires. La actriz colombiana será parte de las funciones del 14 y 15 de septiembre, donde se reencontrará en vivo con Charly Flow y con el público argentino.
La primera presentación, prevista para el 14 de septiembre, ya agotó todas sus localidades, mientras que todavía quedan entradas disponibles para la función del 15, ambas en el Movistar Arena.
La historia sigue a Yeimy Montoya, una joven compositora que lo pierde todo y posteriormente busca recuperar su lugar a través de su talento, su música y su determinación. La puesta en escena retoma ese recorrido y lo transforma en un espectáculo con música, actuaciones y recursos visuales.
La ficción, ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, fue emitida en más de 180 países y consiguió una amplia audiencia internacional. El espectáculo llegará a Latinoamérica después de una presentación en Madrid durante 2025 y una gira por 13 ciudades españolas en 2026.
Ramírez participará de ambas fechas y volverá a interpretar a Yeimy Montoya en una de las apariciones más esperadas por los seguidores de la ficción. El reencuentro con Charly será uno de los momentos centrales de una propuesta que busca trasladar la historia de la pantalla al escenario.
El espectáculo combina música en vivo, narrativa, performance y recursos visuales para reconstruir el universo de La Reina del Flow. El repertorio incluye canciones como “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”.
Durante esa gira, el show superó los 120.000 espectadores y consolidó una propuesta que combina los elementos musicales y narrativos de la serie con una puesta escénica diseñada para el público en vivo.
Las entradas para la función del 15 de septiembre continúan disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. La presentación del día anterior ya se encuentra completamente agotada.
El espectáculo es una coproducción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment y llevará al escenario a los personajes, canciones e historia de la exitosa serie colombiana.
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