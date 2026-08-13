Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy en los shows de "La Reina del Flow"

Ramírez participará de ambas fechas y volverá a interpretar a Yeimy Montoya en una de las apariciones más esperadas por los seguidores de la ficción. El reencuentro con Charly será uno de los momentos centrales de una propuesta que busca trasladar la historia de la pantalla al escenario.

El espectáculo combina música en vivo, narrativa, performance y recursos visuales para reconstruir el universo de La Reina del Flow. El repertorio incluye canciones como “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”.

Durante esa gira, el show superó los 120.000 espectadores y consolidó una propuesta que combina los elementos musicales y narrativos de la serie con una puesta escénica diseñada para el público en vivo.

Las entradas para la función del 15 de septiembre continúan disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. La presentación del día anterior ya se encuentra completamente agotada.

El espectáculo es una coproducción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment y llevará al escenario a los personajes, canciones e historia de la exitosa serie colombiana.