Pampita desmintió a García Moritán publicando chats privados entre ambos

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió Pampita haciendo referencia a lo dicho por el funcionario porteño en su posteo en redes sociales.

Además, publicó decenas de chats privados entre la pareja -fechados a partir del 5 de agosto- para poner en evidencia la mentira de García Moritán.

Las conversaciones entre ambos de una vida denotan una relación de pareja normal y afectuosa hasta el 19 de septiembre. En las capturas se ven frases como: “Te amo mi amor”, “Estás hermosa”, “Son mi vida”, “Los extraño muchísimo“, por parte del político al igual que ella, quien hasta ese entonces se manifestaba enamorada de su marido. Todo ese intercambio de chats tiene las fechas resaltadas en rojo.

El viernes 20 de septiembre la conductora advierte que en los medios se está hablando de una posible separación. “Ellos dijeron que la relación estaba terminada”, le escribe con los respectivos links. “Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor”, contesta él. Y hasta ahí llega la documentación.

En respuesta a ese posteo, García Moritán volvió a subir un texto a sus redes, haciendo referencia a la cuestión temporal. “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace algún tiempo me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia”, señaló el economista y firmó con sus iniciales: RGM”.