La semana pasada, Pampita desacreditó un audio que se habría filtrado en donde ella supuestamente hablaba con su ex pareja, Benjamín Vicuña y éste le confesaba que añoraba los años juntos en familia. Pampita en su programa despejó cualquier duda respecto de que no hay pelea con su amiga del alma, la DJ Puli y panelista de Pampita Online. Pampita explicó la situación, en sintonía con lo que había posteado la China: "Eugenia (así llama a la pareja de Vicuña) colgó la foto de ella con Puli en las redes sociales por una cuestión de canje. Cosas del oficio". La productora Pol-Ka organizó una fiesta para el elenco de ATAV al finalizar el jueves pasado la primera parte.

En su programa Pampita Online por Net TV, a las 18, volvió a poner orden a los fans furiosos por la supuesta afrenta de La China y aclaró la situación: "A mi amiga Puli la agredieron de una manera que no se puede creer. Si yo no me enojo, no entiendo porqué sí lo hacen los fans. El ataque fue inaudito, ella quedó muy mal".

Luego Pampita aclaró la ausencia de Puli, su amiga DJ: "Ella ahora está probando luces para las obras de microteatro por eso hoy no está acá en el programa. Nosotras somos amigas antes de nuestras respectivas profesiones. Es más, Puli es madrina de uno de mis hijos y vive al lado de mi ex pareja, Benjamín Vicuña, en Tortuguitas. Ella con él mantiene una excelente relación. Es más, mis hijos van seguido de Puli y los de ella a la casa de Benjamín. Hay una relación super fluida y está bien que sea así. Puli es muy amorosa y mantiene una buena relación con todos sus ex parejas también".

Pampita arremetió contra las redes sociales por el nivel de agresión a la que se llega con lo que se escribe: "Es una forma de liberación que a veces es insana porque se dice lo que se quiere con total impunidad". "Cualquier inconveniente que tenga en el medio, aprendí con la experiencia mía de arreglar todo puertas adentro". Por último, Pampita dejó un consejo para propios y ajenos: "La próxima no hay que contestar. Sé que en caliente se reacciona como se puede".