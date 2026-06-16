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Pampita sufrió una duro "engaño" al querer comprar figuritas del mundial

 - Por Noelia Santone

La modelo y conductora sufrió un mal momento con sus hijos varones tras recibir algo que no esperaba en un envío por encomienda.

Pampita y sus hijos pasaron un "mal momento" al encontrarte con una inesperada sorpresa al recibir una encomienda. La modelo había encargado cajas de paquetes de figuritas y terminó recibiendo...puré de tomates. La bronca fue total. "Fui totalmente estafada".

"Yo dije: compro la caja grande, la divido y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y tardaba bastante en llegar", contó, en el DGO Stream, al reconocer que se había alarmado por la cantidad de dinero que iba a tener que gastar si compraba paquetes de figuritas, de forma individual, para cada uno de sus tres hijos varones: Bautista, Beltrán y Benicio.

"Los chicos estaban re aburridos porque en el colegio todos estaban cambiando y ellos no tenían nada. Claro, yo no compraba en el Kiosco porque estaba esperando la caja", explicó Carolina, sobre lo que pasaba mientras tanto de que esperaba la encomienda, con los supuestos paquetes. Pero, pero, pero, cuando el pedido llegó a manos de la modelo y sus hijos, la decepción fue total.

Pampita, nota
Pampita cubre el mundial para DGO stream.

Pampita cubre el mundial para DGO stream.

LA POSTURA DE PAMPITA ANTE RETOQUES ESTÉTICOS

"Todas tienen la misma boca, todas se visten exactamente igual. Es un consejo que le doy a todas las chicas jóvenes, que no se quieran parecer todas a todas. Parecen todas hermanas, todas tienen la misma nariz, todas tienen la misma boca, todas se visten exactamente igual. Y cuando entra una persona con otras facciones, con su estilo personal propio, digo: “Ay, qué mujer tan hermosa”. Pero es por eso, es porque mantuvo su belleza natural”.

"Me parece que hasta a los hombres les gusta más una cara más natural acorde a tu edad, que que sean todas iguales con la misma boca. Me parece que hasta a los hombres les gusta más una cara más natural acorde a tu edad, que que sean todas iguales con la misma boca”, opinó Pampita, sobre los cambios de imágen que, algunas mujeres, se suelen hacer en su rostro.

Pampita estafada

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