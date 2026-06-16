El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, jugadora de Gran Hermano

LA PREOCUPACIÓN DEL TURCO

"Está preocupado por el afuera. Ella es muy sensible y, aunque se esté divirtiendo, no tiene el alcance, no se entera de lo que pasa afuera. Y teme que después, cuando salga, porque ojalá que dure mucho... Y también cómo ella va a tomar esto cuando salga afuera. O sea que separados, pero ahí con un asterisco de ‘capaz’", explicaron, al aire.

Turco garcía, nota El Turco y Mariela llevaban casi treinta años juntos. El le prometió casamiento en varias oportunidades pero nunca cumplió.

“No sabe si ella se lo hace a propósito, pero surtió efecto, te digo. Bien por Mariela, porque lo noté cabizbajo al Turco, preocupado”, cerraron, en el piso, del ciclo de espectáculos.