El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, jugadora de Gran Hermano

El exfutbolista y la mujer que lo acompañó en sus últimas tres décadas llevan seis meses de distanciamiento. A él le preocupa lo que hace ella adentro del reality show, con bailes sensuales.
El Turco García y Mariela Pietro llevan juntos casi treinta años, es decir, tres décadas. Sin embargo, desde fines del año pasado, están separados, tal cual confirmó el exfutbolista. En medio de las versiones que impone la, por momentos polémica participación de ella en Gran Hermano, Generación Dorada, el blanqueó el distanciamiento. Aunque, no descarta una posible reconciliación.
"El Turco y Mariela están separados desde el mes de diciembre. Hay días que la ve de una manera, como la que él y todos conocen, más tranqui, más ubicada. Y los días de las fiestas temáticas la desconoce", contó Karina Iavícoli, en Infama, el programa de Marcela Tauro, en América, sobre el "choque de sensaciones" que al Turco le genera el accionar de su ex mujer, en el reality show.
“Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente... No le gusta el hate que está recibiendo. Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente... No le gusta el hate que está recibiendo”, desarrollaron sobre las performance eróticas que Mariela muestra en las galas del programa.
"El siente que se lo hace a propósito. Se lo dedica a él. Claro, como para que tenga celos, aunque estén distanciados... Se deben una buena charla porque él no siente que este sea el final. Tal vez haya una reconciliación. Hace muchos años que se conocen. Él la ayudó a entrar a Gran Hermano, me dijo, porque obviamente él es muy conocido”, anticiparon, sobre la posibilidad de una nueva chance en el amor para García y Pietro.
"Está preocupado por el afuera. Ella es muy sensible y, aunque se esté divirtiendo, no tiene el alcance, no se entera de lo que pasa afuera. Y teme que después, cuando salga, porque ojalá que dure mucho... Y también cómo ella va a tomar esto cuando salga afuera. O sea que separados, pero ahí con un asterisco de ‘capaz’", explicaron, al aire.
“No sabe si ella se lo hace a propósito, pero surtió efecto, te digo. Bien por Mariela, porque lo noté cabizbajo al Turco, preocupado”, cerraron, en el piso, del ciclo de espectáculos.
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