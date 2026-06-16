Flor Peña contó la tragicómica situación que vivió en el velorio de su exsuegra: "Mamá terminó abajo del cajón"

LA CONFESIÓN HOT DE PEÑA

"El otro día estuvimos con las chicas en casa ordenando cosas y aparecían de todo tipo de consoladores. Me mandaban fotos y me decían: ‘¿Y con esto qué hacemos?’", contó Flor, hace un tiempo, sobre su fetiche sobre los juguetes eróticos. “Yo soy muy tester”, reconoció, la artista.

“Aparecen en lugares que vos decís: ‘¿Cómo llegó esto acá?’ Abrís un cajón y hay dos satisfyer… Me preguntaban qué hacer y yo les decía: ‘Guardálo’”, compartió Peña, con la verborragia que la caracteriza.