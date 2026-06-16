Flor Peña contó la tragicómica situación que vivió en el velorio de su exsuegra: "Mamá terminó abajo del cajón"

La artista compartió los detalles de una vivencia en el último adiós de la abuela de su hijo mayor, en el que su mamá casi termina de la peor manera.
Florencia Peña compartió una vivencia tan trágica como cómica con su suegra fallecida. La actriz contó una situación que vivió con su madre en el velorio de su exsuegra, que pudo haber terminado de la peor manera. "Se mete en el velorio, se tropieza y termina debajo del cajón".
"Mi suegra, la mamá de Mariano (su primer marido) a quien yo amé muchísimo, Mimí, fallece no hace tanto. Es la abuela de Juan (su hijo mayor) y con mamá vamos al velorio. Y Toto, que realmente la quiso mucho, pero es muy tímido y espera que todo el mundo se vaya, para poder despedirla", comenzó Flor, al aire de su programa en Luzu.
"Y se mete a llorar a su abuela, en soledad. Todos diciendo ´che, está Toto, no lo molestemos´. Mi mamá, que es pesada y metida, se mete a querer como consolarlo", continuó Peña, sobre la anécdota. "Al pedo, dejá al nene que llore. Se mete y, antes de consolarlo, se tropieza, arrastra medio el cajón, y termina debajo del cajón".
"Gracias a Dios el cajón no se abrió...porque después nos enteramos que estaba abierto. Por lo cual, si mi mamá se llevaba puesto el cajón, agarró la manija y terminó debajo del cajón", contó, con tono de humor, la actriz. "Y mi hijo, que estaba llorando a su abuela, pasó de llorar a la abuela a llorar a la otra abuela. Porque en un momento dijo ´listo, se murió, porque tiene ochenta años´. Pasó de llorar a reírse a carcajadas".
"El otro día estuvimos con las chicas en casa ordenando cosas y aparecían de todo tipo de consoladores. Me mandaban fotos y me decían: ‘¿Y con esto qué hacemos?’", contó Flor, hace un tiempo, sobre su fetiche sobre los juguetes eróticos. “Yo soy muy tester”, reconoció, la artista.
“Aparecen en lugares que vos decís: ‘¿Cómo llegó esto acá?’ Abrís un cajón y hay dos satisfyer… Me preguntaban qué hacer y yo les decía: ‘Guardálo’”, compartió Peña, con la verborragia que la caracteriza.
comentar