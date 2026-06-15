La muerte de Gaspi: cuál es la principal hipótesis del choque de helicópteros en Brasil

Los helicópteros colisionaron el domingo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Jainero. De acuerdo con nuevo video del momento del accidente y el relato de testigos presenciales, una de las aeronaves embistió desde atrás a la otra, lo que generó la caída inmediata.

2026_06_260614813 El youtuber argentino Gaspi fue una de las víctimas fatales del choque de helicópteros.

Los equipos de emergencia se trasladaron al lugar y localizaron cinco cuerpos calcinados dentro de uno de los helicópteros. Poco después, al expandir del perímetro de búsqueda, encontraron a la sexta víctima en el segundo aparato, el cual se precipitó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

El violento estallido desató un incendio de grandes proporciones que afectó de inmediato a por lo menos 20 automóviles estacionados, lo que obligó a un despliegue de urgencia del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara los edificios residenciales linderos.

Junto con Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree, murieron un productor brasileño y los pilotos de los helicópteros, identificados como Lucas Brito Chaves y Charles Marsillac.