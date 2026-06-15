La muerte de Gaspi: cuál es la principal hipótesis del choque de helicópteros en Brasil

La tarea está a cargo de la Agencia Nacional de Aviación Civil de ese país. Sus autoridades no descartan que alguna de las aeronaves presentara irregularidades o estuviera operando ilegalmente en la zona del accidente.
Después del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro que provocó la muerte de seis personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, el director audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que investigará las causas detrás del choque.
El director de la institución, Tiago Faierstein, aseguró que ambas aeronaves estaban “en condiciones normales” antes del accidente. Sin embargo, no descartó que alguna de ellas presentara irregularidades o se encontrara operando ilegalmente en la zona donde se produjo el choque.
"Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, dijo.
De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, el propietario del helicóptero PP-MAC había sido multado por la ANAC en julio de 2025 por irregularidades. La entidad sostiene que el hombre, identificado como Oswaldo de Luca Filho, se había negado a mostrar documentos contables, información y estadísticas que le habían pedido durante una inspección de rutina.
Los helicópteros colisionaron el domingo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Jainero. De acuerdo con nuevo video del momento del accidente y el relato de testigos presenciales, una de las aeronaves embistió desde atrás a la otra, lo que generó la caída inmediata.
Los equipos de emergencia se trasladaron al lugar y localizaron cinco cuerpos calcinados dentro de uno de los helicópteros. Poco después, al expandir del perímetro de búsqueda, encontraron a la sexta víctima en el segundo aparato, el cual se precipitó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.
El violento estallido desató un incendio de grandes proporciones que afectó de inmediato a por lo menos 20 automóviles estacionados, lo que obligó a un despliegue de urgencia del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara los edificios residenciales linderos.
Junto con Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree, murieron un productor brasileño y los pilotos de los helicópteros, identificados como Lucas Brito Chaves y Charles Marsillac.
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