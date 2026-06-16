Su álbum “Dónde Jugarán los Niños” es el disco de rock latino más vendido de la historia. Durante 40 años, la incansable pasión de la banda por los shows en vivo los ha llevado a más de 30 países, dejando una estela de momentos inolvidables y trascendentales.

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Maná es la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025 y son el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles, superando a cualquier artista o banda de cualquier género, Además también ostenta el récord del mayor número de entradas de un grupo de rock latino en la lista Hot Latin Songs de Billboard (33 entradas) y en Latin Airplay (36 entradas). Siete de sus álbumes han alcanzado el puesto No. 1 en las listas latinas de Billboard, consolidando su estatus como la banda de rock latino con más discos en la cima de los charts.

Su impacto monumental ha sido reconocido con prestigiosos honores, incluidos 4 premios GRAMMY, 9 Latin GRAMMYs y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. Maná también fue nombrado Persona del Año por la Latin GRAMMY y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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La fecha será este jueves 10 de diciembre y las entradas se podrán conseguir -en preventa- desde el jueves 18 de junio a partir de las 14 hs con tarjetas de crédito y débito Santander en 6 cuotas sin interés y la Venta General comenzará el viernes 19 de junio a partir de las 14 hs con todos los medios de pago en www.allaccess.com.ar