La banda mexicana anunció la gira de estadios por el 40 aniversario de éxitos, luego de encabezar la ceremonia de apertura de la Copa Mundial 2026.
Después de ser unos de los números musicales en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, Maná anunció su show en la Argentina para el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Estadio de River Plate -por primera vez- para celebrar 40 años de éxitos de la banda de rock mexicana.
La fecha forma parte de "Vivir Sin Aire Tour", una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre), el Estadio River Plate de Buenos Aires (10 de diciembre), culminando la gira en México, su casa, en el Estadio GNP Seguros (17 de diciembre).
Este tour reunirá los himnos que han definido la carrera de Maná y marcado la historia del rock en español, en una producción de gran formato diseñada para conmemorar uno de los aniversarios más importantes de su trayectoria.
Formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco, Maná llevó el rock en español al público mainstream, fusionando rock clásico, reggae y pop con ritmos latinos. Con 11 álbumes y más de 50 millones de copias vendidas, 1.3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y la impresionante cifra de 12.1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube, el grupo mexicano ha establecido el estándar del rock latino. Recientemente "Oye Mi Amor" protagonizó el álbum de Dua Lipa “Live From Mexico” , Fher aparece como el único artista invitado dentro del proyecto.
Su álbum “Dónde Jugarán los Niños” es el disco de rock latino más vendido de la historia. Durante 40 años, la incansable pasión de la banda por los shows en vivo los ha llevado a más de 30 países, dejando una estela de momentos inolvidables y trascendentales.
Maná es la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025 y son el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles, superando a cualquier artista o banda de cualquier género, Además también ostenta el récord del mayor número de entradas de un grupo de rock latino en la lista Hot Latin Songs de Billboard (33 entradas) y en Latin Airplay (36 entradas). Siete de sus álbumes han alcanzado el puesto No. 1 en las listas latinas de Billboard, consolidando su estatus como la banda de rock latino con más discos en la cima de los charts.
Su impacto monumental ha sido reconocido con prestigiosos honores, incluidos 4 premios GRAMMY, 9 Latin GRAMMYs y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. Maná también fue nombrado Persona del Año por la Latin GRAMMY y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
La fecha será este jueves 10 de diciembre y las entradas se podrán conseguir -en preventa- desde el jueves 18 de junio a partir de las 14 hs con tarjetas de crédito y débito Santander en 6 cuotas sin interés y la Venta General comenzará el viernes 19 de junio a partir de las 14 hs con todos los medios de pago en www.allaccess.com.ar
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