Argentina inicia la defensa del título mundial ante Argelia

La Selección de Lionel Scaloni debuta este martes desde las 22 en Kansas City con Lionel Messi como capitán y la misión de comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo.
La Selección Argentina enfrentará este martes desde las 22 a Argelia en el Kansas City Stadium por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón vigente pone en marcha la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y buscará arrancar con el pie derecho frente a un rival que regresa a la máxima cita tras ausentarse en las dos últimas ediciones.
Argentina llega al estreno tras una preparación marcada por algunas complicaciones físicas dentro del plantel. La baja de Leonardo Balerdi obligó a una modificación en la lista definitiva (entro Marcos Senesi) y varios futbolistas trabajaron de manera diferenciada durante los amistosos previos. Sin embargo, Scaloni recuperó a la mayoría de sus jugadores y llega al debut con buenas sensaciones luego de los triunfos ante Honduras e Islandia, encuentros que le permitieron ajustar detalles y consolidar la base del equipo.
Argelia afrontará su sexta participación en una Copa del Mundo y apuesta a dar el golpe en el arranque del grupo. Con Riyad Mahrez como principal figura, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic mostró un buen nivel en los amistosos preparatorios y buscará aprovechar su velocidad en ataque para complicar a la defensa argentina. La principal ausencia será la de Ramy Bensebaini, uno de los referentes del equipo, que quedó descartado por una lesión en el tobillo izquierdo.
Hora: 22.00
TV: TyC Sports, Telefé, DSports, TV Pública, Disney +
Árbitro: Szymon Marciniak (POL)
Estadio: Kansas City Stadium
Argentina
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Argelia
Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
Francia enfrentará este martes desde las 16 a Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps comienza una nueva aventura mundialista como uno de los principales candidatos al título tras alcanzar la final en Qatar 2022, mientras que el conjunto africano intentará arrancar con un resultado que le permita ilusionarse con la clasificación a la fase eliminatoria.
Les Bleus llegan al torneo con una base consolidada y varias figuras de primer nivel encabezadas por Kylian Mbappé. En la preparación para la Copa del Mundo mostraron rendimientos dispares, con una derrota ante Costa de Marfil y una posterior victoria frente a Irlanda del Norte. "Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí", aseguró Deschamps, que afrontará su último torneo al frente de la selección francesa antes de dejar el cargo.
Senegal, por su parte, disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva y buscará mejorar la actuación alcanzada en la última edición, cuando llegó a los octavos de final. Los Leones de Teranga no lograron ganar en sus amistosos previos, tras caer frente a Estados Unidos e igualar con Arabia Saudita, pero mantienen la expectativa de competir de igual a igual ante uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo.
Hora: 16
TV: DSports
Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
Estadio: Nueva York Nueva Jersey
Francia
Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Senegal
Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
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