Argentina inicia la defensa del título mundial ante Argelia

TV: TyC Sports, Telefé, DSports, TV Pública, Disney +

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Estadio: Kansas City Stadium

Las probables formaciones de Argentina y Argelia

Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Francia debuta ante Senegal con la ilusión de volver a pelear por el título

francia-senegal La selección de Francia, en busca de su tercera final del mundo consecutiva.

Francia enfrentará este martes desde las 16 a Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps comienza una nueva aventura mundialista como uno de los principales candidatos al título tras alcanzar la final en Qatar 2022, mientras que el conjunto africano intentará arrancar con un resultado que le permita ilusionarse con la clasificación a la fase eliminatoria.

Les Bleus llegan al torneo con una base consolidada y varias figuras de primer nivel encabezadas por Kylian Mbappé. En la preparación para la Copa del Mundo mostraron rendimientos dispares, con una derrota ante Costa de Marfil y una posterior victoria frente a Irlanda del Norte. "Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí", aseguró Deschamps, que afrontará su último torneo al frente de la selección francesa antes de dejar el cargo.

Senegal, por su parte, disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva y buscará mejorar la actuación alcanzada en la última edición, cuando llegó a los octavos de final. Los Leones de Teranga no lograron ganar en sus amistosos previos, tras caer frente a Estados Unidos e igualar con Arabia Saudita, pero mantienen la expectativa de competir de igual a igual ante uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo.

Hora y dónde ver Francia - Senegal por el Mundial 2026

Hora: 16

TV: DSports

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Estadio: Nueva York Nueva Jersey

Las probables formaciones de Francia y Senegal

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.