Pampita volvió al jurado de Tinelli

El encuentro de Pampita con Tinelli fue en los nuevos estudios de Showmatch desde donde el próximo lunes 19 de abril se emitirá el primer programa de la temporada. Los dos conductores publicaron historias en su Instagram mostrando la visita al lugar.

pampita instargam.JPG Pampita y Tinelli en su visita a los estudios de "La Academia 2021".

El programa adoptará el formato de “La Academia” en un certamen que combinará baile, acrobacia, canto y otras actividades y tendrá un jurado compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

“Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, que no es principalmente cantar. No solo van a bailar, sino que van a haber desafíos permanentes para los participantes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, reveló De Brito hace unos días en el programa Los Ángeles de la mañana.

Además, De Brito confirmó hace unas horas a través de su Twitter quiénes son los confirmados para “La Academia”: Karina La Princesita, Flor Vigna, Sofía "Jujuy" Jiménez, Agustín Sierra, Charlotte Caniggia, Ángela Leiva, Tucu López, Mariana Tarrés, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno y Gloria Carrá.

Sobre su embarazo, Pampita dijo a la prensa que se siente bien, “ya pasó la época de las náuseas, normales, ahora re bien, con mucha energía”, contó la conductora que espera una niña. “Yo creo que voy a volver muy rápido, con la experiencia de mis otros embarazos me siento muy bien a los pocos días y, además, siempre voy con mis hijos a todos lados”, adelantó sobre su licencia.