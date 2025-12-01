Lissa Vera habló sobre su futuro en Bandana durante el próximo año: qué dijo

En este contexto, la cantante usó sus redes sociales dejar en claro su postura frente a los rumores que afirmaban que ya no formaría parte de las presentaciones venideras. Frente a esa situación, Lissa decidió expresarse públicamente a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje aclaró: "A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mí continuidad en el proyecto de Bandana 2026 me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo ya que las negociaciones siguen en pie".

image

Que dijo el hermano de Lissa Vera

Jorge Vera, el hermano y mánager de la Lissa, habló en Jotax TV y se refirió largo y tendido sobre lo sucedido con la cantante.

A través del programa de streaming “Ya Fue Todo”, el hermano de la cantante aseguró que jamás sería el manager de Bandana.

En este aspecto, expresó: “De ser manager de Bandana nunca se me cruzó por la mente, cero chance de mi parte. Con mi hermana yo laburo como manager porque tenemos confianza y entonces nos entendemos, sólo por eso”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jotax Digital (@jotax.digital)

Luego, el representante de Lissa Vera dejó en claro que nunca le gustó la exposición del mundo de la farándula. Además, manifestó: “Tampoco es que me fascina el mundo del espectáculo. Yo soy un chabón perfil bajo. Manager de Bandana no, jamás. Estamos negociando por Lissa, el productor de la fiesta de L.A.T.M.”.

Por otro lado, el manager se refirió a las negociaciones para la inclusión de Lissa Vera en lo que será la vuelta de Bandana. Puntualmente, declaró: «Se comunicó conmigo para ver si Lissa iba a estar o no para la vuelta en 2026. Y a partir de ahí empezamos a negociar. No me cerró la puerta de la negociación e interpreto ante el silencio del último mensaje que seguimos negociando».