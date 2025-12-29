Inhabilitaron la licencia de conducir de la madre de la hija de "El Polaco"

En cuestión de horas, la ex del cantante tropical recibió innumerables críticas y repudios de parte de los usuarios de las redes sociales, y la difusión que alcanzaron las imágenes, a punto tal que Seguridad Vial pidió la inhabilitación de su licencia de conducir, por poner en riesgo a la menor e infringir la normativa vigente y tras la detección de “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.

“La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable” explicaron desde el Ministerio bonaerense.

Entre las variadas críticas que recibió Valera Aquino por las imágenes publicadas, mencionaron que la menor ni siquiera tenía el cinturón de seguridad colocado de forma correcta, agravando aún más la situación de la menor manejando un vehículo sin tener la edad pertinente y sin poseer registro de conducir.

image

De esta forma, el Ministerio de Transporte bonaerense inició los trámites para suspender -de manera- preventiva la licencia de conducir de la ex del Polaco por la difusión en las redes sociales de esta actitud irresponsable.

Tras la difusión del video y las múltiples denuncias, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino, fundamentando su pedido en la violación de la Ley Nacional de Tránsito y en la exposición de la menor a un riesgo adicional por el uso incorrecto del cinturón de seguridad.

image

Según la ANSV, la conducta de la madre no solo vulneró normas básicas de seguridad vial, sino que también implicó una falta de protección hacia la la menor.