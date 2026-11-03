El flamante esposo de Lali Espósito destacó que este traje lo hizo sentir extremadamente cómodo durante todo el día tan especial para él. "No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de Fórmula Uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio. Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba: ¡Ya hermano, mirá lo que es esto. No es un traje, es un Carbone", señaló.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Además, el periodista apeló al humor para hacer mención a otro elemento de su vestimenta. "Las medias me las compró mi mamá", cerró su posteo en Instagram.