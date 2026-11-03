El periodista hizo un posteo en Instagram para explicar el motivo de la vestimenta utilizada en su boda. Ah, aclaró que las medias se la compró su mamá.
Pedro Rosemblat contó la historia detrás del traje que lució durante la fiesta de casamiento con Lali Espósito, en una ceremonia que tuvo lugar el sábado pasado en una casona del barrio San Telmo.
El periodista del streaming Gelatina lució para la especial ocasión un traje oversize cruzado color beige, con solapas en pico y cierre de seis botones. Muchos usuarios de las redes sociales fueron lapidarios con el atuendo.
"Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati. Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en los medios y él abrió su propia marca: se llama Carbone", comentó en el posteo.
"Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable, entré en pánico porque de los 365 días que tiene el año, hay 350 en los que uso remera negra manga corta. Dudé, sufrí, temí. Hasta que alguien me iluminó: llamalo a Mati, andá a Carbone", siguió explicando en su cuenta de Instagram.
El flamante esposo de Lali Espósito destacó que este traje lo hizo sentir extremadamente cómodo durante todo el día tan especial para él. "No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de Fórmula Uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio. Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba: ¡Ya hermano, mirá lo que es esto. No es un traje, es un Carbone", señaló.
Además, el periodista apeló al humor para hacer mención a otro elemento de su vestimenta. "Las medias me las compró mi mamá", cerró su posteo en Instagram.
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