"Estamos súper contentos. Surgió la posibilidad de hacerlo en el Quilmes Rock y creo que no podríamos haberlo hecho de otra manera. Fue un gran pretexto para volver a hablarnos y decir: 'Lo hacemos esta vez'", contó el músico.

Además, reconoció que durante las cuatro décadas transcurridas desde aquella formación nunca habían vuelto a reunirse para tocar. Aunque todavía no comenzaron los ensayos, aseguró que tienen expectativas por volver a encontrarse en una sala y comprobar cómo funciona nuevamente el grupo.

La historia que unió a Coleman y Cerati

Fricción nació a partir de una iniciativa de Coleman y Cerati, quienes compartían inquietudes musicales y buscaban explorar otros sonidos por fuera de sus proyectos principales.

En una entrevista con Clarín publicada en 2025, Coleman recordó que fue el propio Cerati quien lo convocó para retomar algunas composiciones que habían trabajado juntos.

La formación de Fricción que se presentará en 2027 está integrada por Richard Coleman, Roly Ureta, Daniel Castro, Daniel Ávila y El Gonzo.

"Lo de Fricción lo armamos con Gustavo, nosotros dos", explicó. Según relató, el músico lo llamó para preguntarle si todavía conservaba aquellos temas y si tenía ganas de volver a tocarlos.

La primera formación contó con Cerati en guitarra, Fernando Samalea en batería y Christian Basso en bajo. En abril de 1985, el grupo realizó tres presentaciones en el Stud Free Pub, un espacio emblemático de la escena musical alternativa de Buenos Aires por el que también pasaron bandas como Sumo, Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Aunque Cerati participó como integrante de Fricción únicamente durante aquellas primeras presentaciones, su relación con el proyecto continuó. En 1986 colaboró como músico invitado en la grabación de Consumación o Consumo, el primer álbum de la banda.

Más adelante, también estuvo detrás de la producción de Para terminar, el segundo disco del grupo, publicado en 1988. El trabajo incluyó una versión en español de "Heroes", el clásico de David Bowie.

La banda continuó en actividad hasta 1989, cuando se separó después de una serie de presentaciones en el boliche Palladium. Desde entonces, sus integrantes no habían vuelto a compartir escenario.