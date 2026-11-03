Richard Coleman encabezará el regreso de Fricción en el Quilmes Rock 2027, junto a los músicos que integraron la formación de 1987.
Fricción nació en los años 80 a partir de un proyecto musical compartido por Richard Coleman y Gustavo Cerati.
El grupo volverá a los escenarios en abril de 2027, después de casi tres décadas sin tocar. La reunión recuperará la formación de 1987 y será parte del Quilmes Rock.
Richard Coleman confirmó el regreso de Fricción, la banda de new wave y post-punk que fundó junto a Gustavo Cerati en los años 80, un reencuentro que tendrá lugar en abril de 2027, durante una nueva edición del Quilmes Rock, y que reunirá a los integrantes de la formación que el grupo tenía en 1987.
El anuncio se conoció a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda, donde publicaron: "Abril de 2027, nos reuniremos a tocar en el Quilmes Rock. ¡Fricción! con signo de exclamación, como homenaje a los shows de Stud Free Pub de 1985".
La formación estará integrada por Coleman en voz, Roly Ureta en guitarra, Daniel Castro en bajo, Daniel Ávila en batería y El Gonzo en saxo. Se trata del quinteto que compartió escenario durante la segunda etapa del grupo y que volverá a reunirse después de casi 40 años.
En diálogo con la radio Mega 98.3, Coleman expresó su entusiasmo por la posibilidad de volver a tocar con sus antiguos compañeros y explicó cómo surgió la propuesta.
"Estamos súper contentos. Surgió la posibilidad de hacerlo en el Quilmes Rock y creo que no podríamos haberlo hecho de otra manera. Fue un gran pretexto para volver a hablarnos y decir: 'Lo hacemos esta vez'", contó el músico.
Además, reconoció que durante las cuatro décadas transcurridas desde aquella formación nunca habían vuelto a reunirse para tocar. Aunque todavía no comenzaron los ensayos, aseguró que tienen expectativas por volver a encontrarse en una sala y comprobar cómo funciona nuevamente el grupo.
Fricción nació a partir de una iniciativa de Coleman y Cerati, quienes compartían inquietudes musicales y buscaban explorar otros sonidos por fuera de sus proyectos principales.
En una entrevista con Clarín publicada en 2025, Coleman recordó que fue el propio Cerati quien lo convocó para retomar algunas composiciones que habían trabajado juntos.
"Lo de Fricción lo armamos con Gustavo, nosotros dos", explicó. Según relató, el músico lo llamó para preguntarle si todavía conservaba aquellos temas y si tenía ganas de volver a tocarlos.
La primera formación contó con Cerati en guitarra, Fernando Samalea en batería y Christian Basso en bajo. En abril de 1985, el grupo realizó tres presentaciones en el Stud Free Pub, un espacio emblemático de la escena musical alternativa de Buenos Aires por el que también pasaron bandas como Sumo, Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Aunque Cerati participó como integrante de Fricción únicamente durante aquellas primeras presentaciones, su relación con el proyecto continuó. En 1986 colaboró como músico invitado en la grabación de Consumación o Consumo, el primer álbum de la banda.
Más adelante, también estuvo detrás de la producción de Para terminar, el segundo disco del grupo, publicado en 1988. El trabajo incluyó una versión en español de "Heroes", el clásico de David Bowie.
La banda continuó en actividad hasta 1989, cuando se separó después de una serie de presentaciones en el boliche Palladium. Desde entonces, sus integrantes no habían vuelto a compartir escenario.
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