Picante enfrentamiento entre Karina La Princesita y Oscar Mediavilla

La semana pasada, Karina, tras el cruce con la coach de Ivanna Rossi y Ariel Puchetta, Natalia Cociuffo, puntuó a la pareja con un "1" y sus compañeros, Mediavialla y Moria Casán, lejos de defenderla se pusieron en contra de ella.

Después de que se difundiera una entrevista de Karina en los "Ángeles de la mañana", en la que aseguraba saber "verdades" sobre los compañeros del jurado, Mediavilla le pidió explicaciones: "si tenés tanto secretos para decir, ¿para qué guardarse? que diga lo que quiera", planteó.

"¿Vieron la nota?", apuntó la jurado y ante la negativa de sus compañeros explicó: "yo dije, no quiero entrar en esa, no quiero ser 'jurado de jurados'. A mí no me gusta".

Karina no se quedó en eso y añadió: "El día que yo puse un 1, y me arrepiento, porque siento que lo ha pagado la pareja, no me sentí cómoda con dos compañeros siendo jurados de mi devolución".

"Todo empezó cuando él (refiriéndose a Mediavilla) dijo que iba a apoyar con su 10 porque le parecía que con el 1 la pagaban dos cantantes que no tienen nada que ver... Y cuando él puso un 0, Melina (de Piano) y la coach no tenían nada que ver...", apuntó La Princesita.

Mediavilla salió al cruce y dijo: "No es retroactivo todo esto. Simplemente pensé 'dos pobres tipos vienen a cantar acá. Conocidos. Una coach que es gloriosa y que por un enojo de ella les pone un "1" y los castiga a estos dos (refiriéndose a Ivana Rossi y Ariel Puchetta)".

"¿Y Melina y Pasti? -lo interrumpió Karina- "¿No son personas que merecen respeto? Vos no los registrás, pero son los compañeros de Alex Caniggia que les pusiste un 0 y no lo merecían tampoco".

"Si das eso, yo también te puedo responder esto. O ¿estás pidiendo que me calle?", remató la cantante.