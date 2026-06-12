Alejandra Maglietti contó que se tuvo que mudar porque una vecina "la amenazaba de muerte"

LA VECINA VS. MAGLIETTI

“Ella estaba pensando que alguien le quería hacer un daño, etcétera. Entonces, era la misma situación con todos los vecinos”, reflexionó Alejandra, durante el vivo del programa, al relatar los detalles de su problemática con la vecina.

Al escuchar a Maglietti, tanto Nazarena Vélez como Barbie, su hija, se mostraron impactadas por la crudeza de la historia. Nazarena intervino señalando: “Ocurre más frecuentemente de lo que se cuenta”.