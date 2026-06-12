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Alejandra Maglietti contó que se tuvo que mudar porque una vecina "la amenazaba de muerte"

 - Por Noelia Santone

La panelista del programa de Beto Casella contó que tuvo que dejar su casa forzada por la incomodidad, en la convivencia, que le generó una vecina.

Alejandra Maglietti reveló el drama que vivió con una vecina, al punto en que la panelista de BTV -en las noches de América- terminó amenazada de muerte. "Se quedaba en la puerta espiando. En un momento, me tuve que terminar mudando".

"Era la puerta de enfrente de mi departamento. Cada vez que llegaba o me iba de mi casa lo hacía con mucho miedo, porque no sabía lo que esa persona podía hacer”, comenzó a contar Alejandra, al aire de Storytime, ciclo en el que trabaja, en el stream Bondi Live.

“Me amenazaba de muerte. En un momento, me tuve que ir...”, compartió Maglietti, al aire, sobre la decisión, sin vuelta a atrás, que tuvo que terminar tomando. "Se quedaba en la puerta espiando, diciendo que la estaban espiando, que le entraban por los aires”.

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El quiebre entre Alejandra y su vecina se produjo durante la cuarentena, cuando la mujer comenzó a poner música a todo volumen hasta muy tarde. “Llamé a la seguridad, era pandemia. Le digo: ‘Por favor, ¿le podés pedir que baje la música?’”, recordó Maglietti. “Desde ese momento yo me transformé en la enemiga de ella”.

LA VECINA VS. MAGLIETTI

“Ella estaba pensando que alguien le quería hacer un daño, etcétera. Entonces, era la misma situación con todos los vecinos”, reflexionó Alejandra, durante el vivo del programa, al relatar los detalles de su problemática con la vecina.

Al escuchar a Maglietti, tanto Nazarena Vélez como Barbie, su hija, se mostraron impactadas por la crudeza de la historia. Nazarena intervino señalando: Ocurre más frecuentemente de lo que se cuenta”.

Alejandra Maglietti, amenaza de muerte vecina

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