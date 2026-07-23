Los detalles del curso de autoayuda que lanzará Wanda Nara para mujeres: "Sin depender de nadie"

En medio del conflicto con su ex, mauro Icardi, porque no permite que sus hijas en común dejen Italia para volver a Argentina, la conductora capitaliza su tiempo con Academia Wanda.
Wanda Nara es, para mujer, capaz de todo. Desde "inventarse a sí misma" hasta convertirse en la conductora que más factura en la tevé actual. Y ahora, mientras pelea con su ex, Mauro Icardi, para que firme una documentación que le permita a las hijas que tienen en común, Isabella y Francesca, regresar a la Argentina, decidió lanzar su curso de autoayuda para, sobre todo mujeres, que quieren lograr sus objetivos.
"Este logro, equiparable a la llegada al mundo de un hijo, es el resultado de muchos años de crear y de formar esto que, dentro de muy poquito, van a tener a disposición", definió Wanda, en un comienzo de su seguidilla de publicaciones en redes sociales, donde promociona la actividad, que incluye Academia Wanda.
"Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres... herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran”, explicó Nara, en sus redes sociales.
La cursada ofrece, según la propia conductora -próxima a comenzar con las grabaciones de Masterchef Celebrity, en Telefe-, en voz propia: “todo lo que me llevó a lograr lo que yo quise y cómo ustedes van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida”.
“Para no depender de nadie tenés que creer en vos misma, creer en que todo lo que vos soñás, proyectás, lo podés lograr y sobre todo lo podés hacer y de eso vivir y tener frutos”, le propuso Wanda, a sus miles y miles de seguidoras, al contarles el objetivo de la cursada que lanzó, como uno de los pilares de su agencia.
La promesa que propone Nara es que quienes completen el curso “se van a sentir una persona diferente... Van a poder tener todas las herramientas que necesiten. Yo entiendo que a veces pasamos por un montón de situaciones que nos da miedo, que nos enfrentamos a un montón de situaciones. Bueno, van a tener las preguntas, las respuestas que se hacen, los conflictos, todo, todo resuelto en este curso”.
“Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente. Esa persona que hace rato están buscando. Si estás bloqueada, vas a conocer también por todas las dificultades que yo pasé. A veces es fácil ver el resultado, pero yo te voy a enseñar a llegar a ese resultado. Me he quedado hasta noches sin dormir, leyendo y leyendo. Capaz hay un par de módulos que son mis favoritos, que después los vamos a debatir con ustedes, con los que estén ahí. Y les puedo asegurar que se lo van a devorar el curso porque les va a encantar”.
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