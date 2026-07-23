Los detalles del curso de autoayuda que lanzará Wanda Nara para mujeres: "Sin depender de nadie"

EL "DETRÁS DE ESCENA" DEL CURSO DE WANDA

“Para no depender de nadie tenés que creer en vos misma, creer en que todo lo que vos soñás, proyectás, lo podés lograr y sobre todo lo podés hacer y de eso vivir y tener frutos”, le propuso Wanda, a sus miles y miles de seguidoras, al contarles el objetivo de la cursada que lanzó, como uno de los pilares de su agencia.

La promesa que propone Nara es que quienes completen el curso “se van a sentir una persona diferente... Van a poder tener todas las herramientas que necesiten. Yo entiendo que a veces pasamos por un montón de situaciones que nos da miedo, que nos enfrentamos a un montón de situaciones. Bueno, van a tener las preguntas, las respuestas que se hacen, los conflictos, todo, todo resuelto en este curso”.

“Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente. Esa persona que hace rato están buscando. Si estás bloqueada, vas a conocer también por todas las dificultades que yo pasé. A veces es fácil ver el resultado, pero yo te voy a enseñar a llegar a ese resultado. Me he quedado hasta noches sin dormir, leyendo y leyendo. Capaz hay un par de módulos que son mis favoritos, que después los vamos a debatir con ustedes, con los que estén ahí. Y les puedo asegurar que se lo van a devorar el curso porque les va a encantar”.