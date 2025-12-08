Cacho Deicas volvió a cantar ante miles de fans en Santa Fe

CACHO DEICAS VOLVIÓ A LOS ESCENARIOS- Con la Estación Belgrano repleta, el prócer de la cumbi (2)

El show marcó su retorno formal a la actividad artística tras los problemas de salud que había atravesado y que lo mantuvieron alejado de los escenarios, su vuelta fue recibida con una ovación desde el primer momento y cada canción fue acompañada por el público con palmas, coros y muestras constantes de afecto.

La presentación se vivió como un reencuentro entre el artista y su gente, con un clima de emoción sostenido durante toda la noche, el “olé, olé, Cacho” se repitió en varios tramos del recital y reforzó el vínculo histórico entre la voz histórica de Los Palmeras, y sus seguidores.

1EYsM83ga_1300x655__1 El referente de la cumbia santafesina volvió a presentarse ante su público.

La carrera de Cacho Deicas

Durante el concierto, Deicas repasó los grandes éxitos que marcaron su carrera y que forman parte del cancionero popular, temas como “Bombón Asesino”, “Soy Sabalero”, “El Embrujo” y “Olvídala” fueron coreados de principio a fin por el público.

En uno de los momentos más destacados de la noche se sumó como invitado Coty Hernández, con quien interpretó “Olvídala”, generando una de las ovaciones más extensas del espectáculo y uno de los pasajes más emotivos de la jornada.