La bronca de L-Gante por una casa que le prometieron y no le entregaron

El referente de la Cumbia 420 hizo una contundente publicación en Facebook, que luego decidió borrar.

De todos modos, el texto fue capturado por fans y sus seguidores, entre ellos la cuenta de Gossipeame, y se viralizó en las redes sociales.

En el mensaje, el cantante expresó su desencanto y su hastío ante un nuevo golpe recibido en el plano personal. “He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor… que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuántos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió.

image

Y agregó: “A mí me enseñaron que la plata va y viene. Y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan. Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar”.

El mensaje fue dirigido a aquellos que, según explicó, lo estafaron prometiéndole una propiedad para él y su hija que finalmente no le entregaron.

“Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, confesó el músico.

“Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”, lanzó para finalizar su posteo.