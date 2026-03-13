Polémica: se viralizó un video del actor e influencer Santiago Motolo disparando al aire en el Barrio 31

El joven actor y creador de contenido se viralizó tras aparecer en un video disparando al aire con una pistola 9 mm cerca de una cancha donde juegan chicos.
El actor e influencer Santiago Motolo quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que aparece disparando al aire con una pistola 9 milímetros en el Barrio 31, en Retiro. Las imágenes lo muestran gatillando cerca de una cancha donde juegan nenes, lo que generó fuerte indignación en redes.
El episodio ocurrió en el asentamiento ubicado en la zona de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el joven había ido para grabar contenido para sus redes sociales. En el video se lo observa junto a un hombre del barrio que aparentemente le enseña a manipular el arma: le acomoda las manos, le sostiene los brazos y lo asiste mientras dispara al menos tres veces hacia el cielo.
La situación generó preocupación porque los disparos se realizaron muy cerca de una cancha de fútbol, un espacio donde suelen jugar chicos del barrio. Además, en las imágenes se ve que el actor manipula una pistola calibre 9 milímetros, mientras otra persona permanece a su lado durante toda la secuencia.
El hecho también despertó críticas por el riesgo que implican los disparos al aire. Aunque el arma se apunte hacia el cielo, las balas vuelven a caer y pueden transformarse en las conocidas “balas perdidas”, capaces de provocar heridos o incluso muertes cuando impactan contra personas o viviendas.
Motolo, de 18 años, ganó notoriedad durante su adolescencia por su participación en la serie juvenil “O11CE”, vinculada al universo Disney y popular en América Latina. También tuvo participaciones en producciones argentinas como “El Marginal” y “El Jardín de Bronce”, aunque en la actualidad su actividad principal está enfocada en las redes sociales, el streaming y la creación de contenido digital.
En TikTok, donde reúne cerca de 300 mil seguidores, suele compartir videos de viajes, experiencias en la vía pública y situaciones cotidianas. En su perfil también se presenta como creador de contenido y deja un correo de contacto para propuestas laborales o comerciales.
Según trascendió, el joven había visitado el Barrio 31 en otras oportunidades para grabar material para sus plataformas. En una de esas visitas anteriores incluso tuvo que retirarse del lugar luego de que se registrara un tiroteo en la zona. Días después regresó al barrio y fue en ese contexto cuando se grabó disparando el arma, en un episodio que terminó viralizándose.
Hasta el momento no se informaron detenidos ni trascendió si la Policía identificó al hombre que aparece en el video junto al actor. Tampoco se confirmó oficialmente si la Justicia inició una investigación de oficio por lo ocurrido.
