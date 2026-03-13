Polémica: se viralizó un video del actor e influencer Santiago Motolo disparando al aire en el Barrio 31

Polémica se viralizó un video de un actor disparando al aire en

Motolo, de 18 años, ganó notoriedad durante su adolescencia por su participación en la serie juvenil “O11CE”, vinculada al universo Disney y popular en América Latina. También tuvo participaciones en producciones argentinas como “El Marginal” y “El Jardín de Bronce”, aunque en la actualidad su actividad principal está enfocada en las redes sociales, el streaming y la creación de contenido digital.

En TikTok, donde reúne cerca de 300 mil seguidores, suele compartir videos de viajes, experiencias en la vía pública y situaciones cotidianas. En su perfil también se presenta como creador de contenido y deja un correo de contacto para propuestas laborales o comerciales.

Según trascendió, el joven había visitado el Barrio 31 en otras oportunidades para grabar material para sus plataformas. En una de esas visitas anteriores incluso tuvo que retirarse del lugar luego de que se registrara un tiroteo en la zona. Días después regresó al barrio y fue en ese contexto cuando se grabó disparando el arma, en un episodio que terminó viralizándose.

Hasta el momento no se informaron detenidos ni trascendió si la Policía identificó al hombre que aparece en el video junto al actor. Tampoco se confirmó oficialmente si la Justicia inició una investigación de oficio por lo ocurrido.