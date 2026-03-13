Gran Hermano Generación Dorada: una eliminación obvia

Carlota fue el centro de muchos memes y comentarios en las redes sociales por su poca participación dentro de la casa e incluso, no llegó a nominar.
El jueves 12 de marzo, Carla “Carlota” Bigliani se convirtió en la primera eliminada de la placa positiva -la tercera del programa- de todos los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada en una resolución que resultó obvia a raíz de su paso, sin pena ni gloria, por la casa más famosa del país.
La diseñadora -que había ingresado en lugar de Divina Gloria- nunca llegó a destacarse en algún aspecto del juego -mas allá de que por su simpatía, había caído bien en la mayoría de los participantes- por lo que no pudo acumular votos a favor de su estadía en la casa de parte de los seguidores del reality de Telefe.
“Fue una decepción total” expresó Santiago “Tato” Algorta -ganador de la edición pasada de Gran Hermano-, al analizar el juego de Carlota y sobre su condición de “planta”.
"Yo creo que nunca pudo entrar en el juego, tanto ego la fagocitó. Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo" expresó Santiago del Moro, dando a entender que la presentación de Carola en el casting fue tan buena que que recibió el visto bueno del equipo de convocatorias. “Fue invisible para la casa” sentenció finalmente el conductor de Gran Hermano.
Las salidas de la placa positiva fueron de manera aleatoria -para que los jugadores no sepan la opinión de ellos afuera- y Carlota salió cuando en la instancia final la acompañaban Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro.
Carla Bigliani, conocida por sus seguidores como “Carlota” u “Hola Potra” se mostró auténtica y sin filtro en su presentación de Gran Hermano Generación Dorada. Allí contó que trabajaba desde su casa, lo que le permitía organizar su rutina “Es bastante cómodo, puedo cuidar a mis hijas”, explicó que su llegada al programa fue casi una obsesión, revelando que tenía “a todo el barrio podrido” hablando de su sueño de entrar al reality más famoso del mundo.
comentar