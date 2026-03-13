Gran Hermano Generación Dorada: una eliminación obvia

"Yo creo que nunca pudo entrar en el juego, tanto ego la fagocitó. Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo" expresó Santiago del Moro, dando a entender que la presentación de Carola en el casting fue tan buena que que recibió el visto bueno del equipo de convocatorias. “Fue invisible para la casa” sentenció finalmente el conductor de Gran Hermano.

Captura de pantalla 2026-03-13 a las 1.11.38a.m.

Las salidas de la placa positiva fueron de manera aleatoria -para que los jugadores no sepan la opinión de ellos afuera- y Carlota salió cuando en la instancia final la acompañaban Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro.

Carla Bigliani, conocida por sus seguidores como “Carlota” u “Hola Potra” se mostró auténtica y sin filtro en su presentación de Gran Hermano Generación Dorada. Allí contó que trabajaba desde su casa, lo que le permitía organizar su rutina “Es bastante cómodo, puedo cuidar a mis hijas”, explicó que su llegada al programa fue casi una obsesión, revelando que tenía “a todo el barrio podrido” hablando de su sueño de entrar al reality más famoso del mundo.