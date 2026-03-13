Sorpresa: el hijo de Pampita y de Benjamín Vicuña se subirá al ring para boxear

LOS ANTECEDENTES

El acercamiento de Bautista por las artes marciales mixtas no es nuevo. En junio de 2024, durante u na emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín tuvo una charla íntima con su hijo mayor sobre deportes y pasiones. Bautista contó que, además de fútbol, practicaba MMA y boxeo, lo que sorprendió a Benjamín, quien hoy lo apoya, al igual que Pampita, en su decisión personal.

pAMPITA. NOTA

“Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte, aprendés un montón, sí, está buenísimo”, compartió, en su momento, Vicuña. La fecha y el lugar donde se desarrollará la competencia aún no están definidos. El año pasado fue en diciembre, en el estadio deportivo.