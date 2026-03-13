Sorpresa: el hijo de Pampita y de Benjamín Vicuña se subirá al ring para boxear

Bautista, el hijo mayor de la conductora y del actor, está entrenando para participar de la competencia anual Párense de manos. Se subirá al aire con ansias de noquear.
Bautista Vicuña es el hijo mayor de Carolina Pampita Ardohain y de Benjamín. Y aunque se creyó que se inclinaría por una carrera en el mundo del espectáculo, el joven tiene pasión por las artes marciales mixtas (MMA) y el boxeo, disciplinas que lo cautivaron desde el primer momento, y en las que viene entrenando y entrenando hace tiempo.
Pero recién ahora, el hijo de la conductora y del actor se animó a mostrar, a través de sus redes sociales, como es su rutina de ejercicios, con un profe que lo guía constantemente y que lo impulsa a prepararse de la mejor manera para una competencia que lo tendrá como uno de los grandes protagonistas.
Porque Bautista participará de la competencia Párense de manos, -de la que el año pasado fueron Mica Viciconte y Flor Vigna algunas de sus grandes protagonistas-, y para eso la exigencia de sus ejercicios diarios debe ser intensa, considerando el tiempo que le resta para subirse al ring del ciclo organizado por Luquitas Rodríguez que se convirtió en un fenómeno de las redes y el streaming.
"Un poco de lo que fue el treino de hoy. ¡Párense de manos, voy por vos!”, compartió Vicuña, en sus cuentas de Instagram y de Tik Tok. “Este minuto más intensidad”, le pide el coach. Y Bautista responde “Es que ya tengo los hombros matados”. Sin embargo, el profesor no afloja y lo anima a seguir: “No importa. Acá te tenés que cansar”, le explica el maestro, como estrategia a tener en cuenta contra su potencial rival.
El acercamiento de Bautista por las artes marciales mixtas no es nuevo. En junio de 2024, durante u na emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín tuvo una charla íntima con su hijo mayor sobre deportes y pasiones. Bautista contó que, además de fútbol, practicaba MMA y boxeo, lo que sorprendió a Benjamín, quien hoy lo apoya, al igual que Pampita, en su decisión personal.
“Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte, aprendés un montón, sí, está buenísimo”, compartió, en su momento, Vicuña. La fecha y el lugar donde se desarrollará la competencia aún no están definidos. El año pasado fue en diciembre, en el estadio deportivo.
