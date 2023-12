Por qué volvieron a enfrentarse Sabrina Rojas y Flor Vigna

Ambas estarían nuevamente enfrentadas por una actitud de la actriz y cantante que podría tomarse como perjudicial para los hijos que la blonda comparte con Castro.

El nuevo conflicto fue adelantado por Paula Varela en el programa Socios del Espectáculo, en la pantalla de El Trece, después de una entrevista con la cantante.

La periodista advirtió que las declaraciones de la Flor sobre su sexualidad y la del actor podrían provocar la bronca Sabrina.

Durante la entrevista con el ciclo matutino, Flor confesó su deseo de compartir una noche con La Joaqui y el mismísimo Luciano Castro.

La cantante dijo que al sumar a alguien a la pareja con el actor, debe tomar decisiones y destacando la importancia de hablar sobre el deseo en las parejas que perduran en el tiempo.

Según parece, Vigna confesó haberse enamorado de La Joaqui y otras expresiones picantes sobre su sexualidad.

Anteriormente, Sabrina puso el grito en el cielo cuando se hizo viral un video hot en las redes subido por Flor. La mendocina dijo que los hijos que tiene en común con Castro están en edad escolar y se les debe cuidar de estas cuestiones, en especial por los comentarios del entorno de los chicos.

Paula Varela, en tono de broma al finalizar la entrevista, sugirió que “Lucho ya está yendo. Lucho ya está en bolas”.

Mientras que Adrián Pallares reflexionó sobre la idea de que cuando se menciona “estamos pensando en un futuro”, podría indicar que ya es presente absoluto. Nancy Duré intentó calmar la situación señalando que la pareja es muy reciente.

De todos modos, Paula anticipó un posible conflicto entre Vigna y Rojas, argumentando que decir que Castro participe en un trío es algo muy fuerte y que esto podría generar tensiones con los hijos de Sabrina.

Pamela David, enfrentada con Marina Calabró: "Vive hablando de mí"

Pamela David se mostró muy molesta por los supuestos dichos de Marina Calabró. Durante una entrevista le dijeron a la conductora de Desayuno Americano que la periodista había dicho que tenía problemas personales y que no se sabía si continuaría con su programa en América.

"Nunca me llamó, nunca en la vida me escribió. Siempre habla de mí, no tengo ningún problema personal, ¿de dónde saca que tengo un problema personal? Vive hablando de mí", le reprochó Pamela a Marina.

Pero la menor de las hermanas Calabró, que viene de días difíciles por su separación y por la pelea con su hermana Iliana, manifestó durante una nota en Socios del Espectáculo que ella no se había referido a problemas personales, solo a temas laborales ya que no se sabía si seguiría Desayuno Americano, pero ahora pudo averiguar que continuará, aunque con algunos cambios.

"Yo lo que hablé es laboral, no hice ninguna referencia a su situación personal ni de pareja, los alcahuetes le deben contar mal. Si dijo que yo aludí a algún tipo de problema personal, es mentira. Voy a dormir bien esta noche, tengo la conciencia tranquila", concluyó Marina Calabró.