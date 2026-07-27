¿Vuelve Patito Feo?: Laura Esquivel y Brenda Asnicar regresan juntas al teatro

Las artistas presentarán "Amigas del corazón" el 14 de octubre en Buenos Aires, tras una gira por Europa. Cuándo salen a la venta las entradas y qué canciones incluirá el espectáculo.
Laura Esquivel y Brenda Asnicar volverán a presentarse juntas en la Argentina con Amigas del corazón, un espectáculo que homenajea al universo de Patito Feo, el 14 de octubre en el Teatro Gran Rex, después de una gira por distintas ciudades de Europa que reunió a más de 40.000 espectadores.
La producción informó que el espectáculo recupera algunas de las canciones más recordadas de la ficción juvenil que ambas protagonizaron y propone una nueva puesta en escena centrada en el presente de las artistas. Las entradas tendrán una preventa exclusiva desde el jueves 30 de julio a las 12:00 a través de tuentrada.com para clientes Visa BBVA. La venta general comenzará el viernes 31 de julio, también al mediodía, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con esa tarjeta.
Durante el show, Esquivel y Asnicar interpretarán temas como "Las Divinas", "Tango llorón", "Un rincón del corazón" y "Amigos del corazón", canciones que formaron parte de la banda sonora de Patito Feo.
Según explicaron los organizadores, el objetivo no es recrear la ficción, sino revisitar ese universo desde una nueva etapa de sus carreras. En ese sentido, señalaron que el espectáculo busca mostrar "la presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas" y transmitir un mensaje: "Todo tiempo pasado nos trajo hasta acá".
El Gran Rex tiene un significado especial para ambas artistas. Allí se presentaron por última vez hace 19 años y, en 2007, llevaron adelante 34 funciones del espectáculo La historia más linda, que convocó a más de 100.000 espectadores.
Antes de llegar a Buenos Aires, la gira pasó por Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán. Luego continuará por Guayaquil, Ciudad de México, Bogotá y Lima antes del regreso al escenario de la avenida Corrientes.
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