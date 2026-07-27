¿Vuelve Patito Feo?: Laura Esquivel y Brenda Asnicar regresan juntas al teatro

El Gran Rex tiene un significado especial para ambas artistas. Allí se presentaron por última vez hace 19 años y, en 2007, llevaron adelante 34 funciones del espectáculo La historia más linda, que convocó a más de 100.000 espectadores.

Antes de llegar a Buenos Aires, la gira pasó por Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán. Luego continuará por Guayaquil, Ciudad de México, Bogotá y Lima antes del regreso al escenario de la avenida Corrientes.