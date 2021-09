Premios Tony 2021: cómo, cuándo verlo y todos los nominados

unnamed.jpg Premios Tony 2021

El evento que constará de dos partes, la 74ª entrega de los premios Tony seguida por la celebración Broadway’s Back!, será transmitido en vivo por Film&Arts a las 20 hs de Argentina. Film&Arts está disponible por Cablevisión (HD 457),Directv (746), Telecentro (520/HD 1086), Movistar TV (HD 611), Claro TV (333) y Supercanal (434).

La primera parte del evento rendirá homenaje a los espectáculos, las actuaciones y el arte destacados de la temporada de Broadway 2019-2020 además de reconocer con premios especiales a quienes se distinguieron por su labor y misión dentro de este ámbito.

Dentro de las obras más nominadas están Jagged Little Pill con 15 nominaciones, Moulin Rouge! The Musical con 14, Slave Play y The Tina Turner Musical ambas con 12 y The Inheritance con 11.

El pasado 15 de octubre del 2020, a través de un video, James Monroe Iglehart anunció los nominados para esta nueva edición. A continuación la lista completa:

Mejor obra

Grand Horizons, autor: Bess Wohl

The Inheritance, autor: Matthew López

Sea Wall/A Life, autor: Simon Stephens & Nick Payne

Slave Play, autor: Jeremy O. Harris

The Sound Inside, autor: Adam Rapp

Mejor musical

Jagged Little Pill

Moulin Rouge!

The MusicalTina - The Tina Turner Musical

Mejor reestreno de una obra de teatro

Betrayal

Frankie and Johnny in the Clair de Lune

A Soldier's Play

Mejor libreto de un musical

Jagged Little Pill - Diablo Cody

Moulin Rouge! The Musical - John Logan

Tina - The Tina Turner Musical - Katori Hall, Frank Ketelaar y Kees Prins

Mejor partitura original (música y/o letra) escrita para teatro

A Christmas Carol, música: Christopher Nightingale

The Inheritance, música: Paul Englishby

The Rose Tattoo, música: Fitz Patton y Jason Michael Webb

Slave Play, música: Lindsay Jones

The Sound Inside, música: Daniel Kluger

Mejor actor principal en una obra de teatro

Ian Barford, Linda Vista

Andrew Burnap, The Inheritance

Jake Gyllenhaal, Sea Wall/A Life

Tom Hiddleston, Betrayal

Tom Sturridge, Sea Wall/A Life

Blair Underwood, A Soldier's Play

Mejor actriz principal en una obra de teatro

Joaquina Kalukango, Slave Play

Laura Linney, My Name is Lucy Barton

Audra McDonald, Frankie and Johnny in the Clair de Lune

Mary-Louise Parker, The Sound Inside

Mejor actor principal en un musical

Aaron Tveit, Moulin Rouge! El Musical**

**Reglas de los premios Tony: Si el Comité Nominador de los premios Tony determina que hay un solo nominado en cualquiera de sus categorías, ese nominado tendrá que obtener el 60% del total de los votos del jurado de los Tony para ser acreedor al premio.

Mejor actriz principal en un musical

Karen Olivo, Moulin Rouge! The Musical

Elizabeth Stanley, Jagged Little Pill

Adrienne Warren, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor actor de reparto en una obra de teatro

Ato Blankson-Wood, Slave Play

James Cusati-Moyer, Slave Play

David Alan Grier, A Soldier's Play

John Benjamin Hickey, The Inheritance

Paul Hilton, The Inheritance

Mejor actriz de reparto en una obra de teatro

Jane Alexander, Grand Horizons

Chalia La Tour, Slave Play

Annie McNamara, Slave Play

Lois Smith, The Inheritance

Cora Vander Broek, Linda Vista

Mejor actor de reparto de un musical

Danny Burstein, Moulin Rouge! The Musical

Derek Klena, Jagged Little Pill

Sean Allan Krill, Jagged Little Pill

Sahr Ngaujah, Moulin Rouge! The Musical

Daniel J. Watts, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor actriz de reparto de un musical

Kathryn Gallagher, Jagged Little Pill

Celia Rose Gooding, Jagged Little Pill

Robyn Hurder, Moulin Rouge! The Musical

Lauren Patten, Jagged Little Pill

Myra Lucretia Taylor, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor diseño escenográfico de una obra de teatro

Bob Crowley, The Inheritance

Soutra Gilmour, Betrayal

Rob Howell, A Christmas Carol

Derek McLane, A Soldier's Play

Clint Ramos, Slave Play

Mejor diseño escenográfico de un musical

Riccardo Hernández y Lucy Mackinnon, Jagged Little Pill

Derek McLane, Moulin Rouge! The Musical

Mark Thompson y Jeff Sugg, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro

Dede Ayite, Slave Play

Dede Ayite, A Soldier's Play

Bob Crowley, The Inheritance

Rob Howell, A Christmas Carol

Clint Ramos, The Rose Tattoo

Mejor diseño de vestuario de un musical

Emily Rebholz, Jagged Little Pill

Mark Thompson, Tina - The Tina Turner Musical

Catherine Zuber, Moulin Rouge! The Musical