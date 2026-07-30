La TV de agosto renueva su pantalla con regresos, estrenos y cambios de horario

Telefe, El Trece y Elnueve preparan modificaciones para agosto. Vuelven programas, llegan nuevos ciclos y se reordena la programación en busca de mejorar la audiencia.
Agosto marcará el inicio de una nueva etapa para la televisión abierta. Tras el Mundial de Clubes, varios canales modificarán sus grillas con el objetivo de renovar la programación y atraer audiencia mediante el regreso de ciclos exitosos, estrenos y cambios de horario.
Telefe será el primero en mover sus fichas. Desde el lunes 3 de agosto volverá Historias del corazón, con Virginia Lago como presentadora, para acompañar el regreso de Avenida Brasil, la ficción brasileña que fue uno de los mayores éxitos del canal durante 2014. La novela ocupará la franja de las 16.45, mientras que luego continuará la programación con Bahar y el ciclo vinculado a Gran Hermano.
Otra de las principales novedades del canal será el regreso de PH, Podemos hablar. El programa conducido por Andy Kusnetzoff volverá el sábado 8 en horario nocturno, aunque todavía resta la confirmación oficial del horario.
Hacia fines de agosto también está previsto el estreno de Popstars, el reality musical que vuelve a la televisión después de 25 años. El ciclo será conducido por Nico Vázquez, quien desembarca en Telefe tras una extensa trayectoria en El Trece. Además de su emisión en televisión, el programa también estará disponible por Disney+.
El Trece prepara una nueva edición de Es mi sueño, mientras transita la definición de la primera temporada de ese programa. La final se realizará en el Teatro Ópera con los ocho mejores participantes.
En esta segunda edición del certamen, competirán figuras conocidas. El jurado se mantendría integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, con reemplazos previstos por Ángela Leiva, Natalie Pérez y Carlos Baute cuando sea necesario.
Además, el canal evalúa estrenar hacia fines de agosto un nuevo ciclo de humor encabezado por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, aunque su llegada también podría postergarse hasta septiembre.
Elnueve también actualizará su programación desde el 3 de agosto con modificaciones en varias franjas horarias de sus noticieros y magazines. La principal incorporación será Alerta planeta, un programa dedicado al análisis del clima y los fenómenos naturales, conducido por Diego Ángeli, que se emitirá de lunes a viernes durante la medianoche.
Por el momento, América y la Televisión Pública no anunciaron cambios para agosto, aunque ambas señales mantendrán sus propuestas habituales mientras observan la evolución de la competencia entre los principales canales.
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