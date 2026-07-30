La TV de agosto renueva su pantalla con regresos, estrenos y cambios de horario

El Trece prepara una nueva edición de Es mi sueño, mientras transita la definición de la primera temporada de ese programa. La final se realizará en el Teatro Ópera con los ocho mejores participantes.

En esta segunda edición del certamen, competirán figuras conocidas. El jurado se mantendría integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, con reemplazos previstos por Ángela Leiva, Natalie Pérez y Carlos Baute cuando sea necesario.

Además, el canal evalúa estrenar hacia fines de agosto un nuevo ciclo de humor encabezado por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, aunque su llegada también podría postergarse hasta septiembre.

Elnueve también actualizará su programación desde el 3 de agosto con modificaciones en varias franjas horarias de sus noticieros y magazines. La principal incorporación será Alerta planeta, un programa dedicado al análisis del clima y los fenómenos naturales, conducido por Diego Ángeli, que se emitirá de lunes a viernes durante la medianoche.

Por el momento, América y la Televisión Pública no anunciaron cambios para agosto, aunque ambas señales mantendrán sus propuestas habituales mientras observan la evolución de la competencia entre los principales canales.