Ayer sumó otro capítulo muy distinto a los paños fríos que puso Pampita: "Nunca pude imaginar que La China iba a poner esa foto! ¡No soy su amiga! ¡Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella! Ya le mandé un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO DE SU INSTAGRAM!", contó Puli muy enojada con la actriz.

El viernes pasado la productora de ATAV contrató los servicios de DJ de Puli Demaría -amiga íntima de Pmapita- quien fue como canje. Una de sus protagonistas, La China Suárez, fue quien subió las fotos de las dos juntas como parte de la promoción y canje. Los fans de Pampita se enfurecieron porque sintieron como una arenga contra Pampita que se abrace sin más con la archienemiga que le quitó el marido.

La panelista de Confrontados (Canal 9), Paula Varela, mostró ayer más fotos del evento en el que La China y la DJ se sacaron juntas al margen del compromiso que se tenía para el canje y que La China habría subido sin permiso en Instagram. Muy ofuscada, Demaría sintió como nunca la función de los medios cuando quieren generar una gran pelea: "Me metí en la boca del lobo. Ella (por la China) es la mujer de Benja (Vicuña), yo a él lo quiero mucho, (su hijo) Benicio es mi ahijado. No tengo mala onda con las personas. Ya está, lo hecho, hecho está. Una aprende que las redes no son todo, pero me dolió la violencia y las agresiones que recibí".

Todo indica que Puli le pidió a La China que bajaran las fotos juntas y no encontró eco. La actriz ayer dijo lo suyo: "sostengo lo que dije: fue solo por compromiso de canje la publicación en las redes de la foto junto a la DJ. Es lo que vieron. Es un tema terminado". Puli remató: "Le pedí que la borre porque no me gustó. Pero no creo que tuviera otra finalidad. Capaz una, lamentablemente, en el impulso con los nervios hacés y después decís ‘¿qué hice?’. La verdad no tenía ganas de que se generara todo esto lío".