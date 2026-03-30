Qué dijo Sabrina Rojas al confirmar su romance con José Chatruc: "Lo estoy viendo más..."

La conductora se sinceró sobre su nuevo vínculo amoroso con el actual periodista deportivo. "No me imagino conviviendo con nadie. Quiero ser novia, nada más".
Por más de diez años, Sabrina Rojas estuvo en pareja y afianzó una familia con Luciano Castro con quien hoy son padres de dos hijos preadolescentes. Tras la ruptura sentimental, la bella conductora tuvo un noviazgo con el Tucu López pero, desde entonces, hace varios años ya, no oficializó ninguna relación... hasta ahora. Porque se está conociendo -íntimamente- con José Chatruc y el vínculo empieza a avanzar hacia una pareja formal.
"Con Pepe es raro todo porque nos conocemos desde hace un tiempo, no hace años, pero hace mucho tiempo que venimos vinculándonos seguido en cenas, salidas...", compartió Sabrina, sobre cómo surgió el acercamiento con José.
"Compartimos grupo de cumpleaños, de salidas, de cenas, de charlas, de mil cosas. Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias íntimas amigas", confió Rojas, en un primer paso a reconocer que con el exfutbolista y actual periodista deportivo tienen un vínculo actual más que cercano.
"Pero no hay un título, no hay nada para decir más que estoy conociendo una persona. Pero hoy te puedo decir que somos amigos. Me gustan morochos, con linda sonrisa, simples, sociables, con humor, con masculinidad, un tipo bien plantado. Yo ya tengo mi familia. No me imagino conviviendo con nadie. Quiero ser novia, nada más. Cada uno en su casa”, blanqueó, Sabrina.
“En su momento se terminó la familia. Entonces, cuando vos lográs aceptar que es algo que no podés cambiar, decís: ‘Esta realidad no la puedo cambiar, ¿qué hay que hacer? Tengo que cambiar yo’”, se sinceró Sabrina, en diálogo con la Revista Para Ti, sobre los planteos que se hizo tras el final de su vínculo amoroso con Luciano. "Las opciones eran las de quedarme en el recuerdo, en el anhelo, en lo que no pudo ser o rehago esta realidad para que, en un futuro, yo pueda estar plena. Que es lo que siento que estoy hoy".
"Siento un renacer en mi vida... La vida no es perfecta, por supuesto, me pasan mil cosas. Pero me siento plena, que no es menor. Estoy viviendo muy a conciencia de lo que quiero y cómo lo quiero. Me despierto y digo: ‘¿Qué quiero?. Trato de que nada de lo que me va sucediendo me vuelva a golpear fuerte", compartió, Rojas.
"Me gusto más, y no tiene que ver con lo físico. Tiene que ver con confiar. Tal vez hace 10 años yo no confiaba en que podía. Mi opinión no importaba tanto… A medida que vas creciendo te va importando menos la opinión del otro y ya no te importa gustar. Cuando no me importó más gustar, tal vez es cuando más gusté".
"Pero es un vínculo que no se va a cortar porque somos una pareja de padres. Yo no puedo hacer que no me repercuta algo que le sucede a él. Es difícil. Somos dos personas con temperamentos importantes y él es un ser especial", compartió la conductora, sobre lo que quedó de más de una década en pareja con Castro.
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