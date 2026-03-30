Qué dijo Sabrina Rojas al confirmar su romance con José Chatruc: "Lo estoy viendo más..."

SABRINA Y SU FINAL CON LUCIANO CASTRO

“En su momento se terminó la familia. Entonces, cuando vos lográs aceptar que es algo que no podés cambiar, decís: ‘Esta realidad no la puedo cambiar, ¿qué hay que hacer? Tengo que cambiar yo’”, se sinceró Sabrina, en diálogo con la Revista Para Ti, sobre los planteos que se hizo tras el final de su vínculo amoroso con Luciano. "Las opciones eran las de quedarme en el recuerdo, en el anhelo, en lo que no pudo ser o rehago esta realidad para que, en un futuro, yo pueda estar plena. Que es lo que siento que estoy hoy".

Sabrina Rojas, nota

"Siento un renacer en mi vida... La vida no es perfecta, por supuesto, me pasan mil cosas. Pero me siento plena, que no es menor. Estoy viviendo muy a conciencia de lo que quiero y cómo lo quiero. Me despierto y digo: ‘¿Qué quiero?. Trato de que nada de lo que me va sucediendo me vuelva a golpear fuerte", compartió, Rojas.

"Me gusto más, y no tiene que ver con lo físico. Tiene que ver con confiar. Tal vez hace 10 años yo no confiaba en que podía. Mi opinión no importaba tanto… A medida que vas creciendo te va importando menos la opinión del otro y ya no te importa gustar. Cuando no me importó más gustar, tal vez es cuando más gusté".

Sabrina Rojas, nota 2

"Pero es un vínculo que no se va a cortar porque somos una pareja de padres. Yo no puedo hacer que no me repercuta algo que le sucede a él. Es difícil. Somos dos personas con temperamentos importantes y él es un ser especial", compartió la conductora, sobre lo que quedó de más de una década en pareja con Castro.