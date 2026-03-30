Sorpresa y escándalo en las redes sociales tras conocerse quién ingresará a Gran Hermano

UN PASO ADELANTE

Fue el periodista Nacho Rodríguez quien, desde su cuenta oficial de X, lanzó un nombre que revolucionó las redes sociales. Según reveló quien ingresaría a la competencia sería Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile, toda una conocedora del juego si las hay. Y que ya, claro, corre con la ventaja del apoyo de su público.

“Del Moro SE HACE EL MISTERIOSO y parece que la que ENTRA EL LUNES a la casa de #GranArmado es Cony Capelli, la ganadora de #GranHermano versión Chile…. De nada”, escribió, Rodríguez. ¿Será cierto?