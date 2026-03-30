Sorpresa y escándalo en las redes sociales tras conocerse quién ingresará a Gran Hermano

Un nueva participante se suma en las próximas horas al reality show de Telefe. Pero "corre con ventaja" porque arrastra una fama que supo consagrarla.
Tras la salida de Jenny Mavigna.una de las participantes de las que más se habló en las últimas semanas, mucho se especuló sobre quien será su reemplazo en Gran Hermano, Generación dorada. Y aunque un nombre y apellido circuló con fuerza. al parecer quien traspasará la puerta al aislamiento en una jugadora extranjera.
Con la ida de Mavigna se dijo, que tras un pedido de disculpas público "encubierto en un derecho a réplica", sería nada más ni nada menos que Carmiña Masi, la exparticipante uruguaya que tanta polémica generó por sus comentarios racistas y discriminatorios contra su compañera Jenny.
Pero lejos de esa "estrategia" del reality de Telefe, apostaría a otro integrante del país hermano de chile a fin de hacerle la competencia, cara a cara, a Jennifer "Pincoya" Galvarini, correligionaria del país hermano, a fin de que se arme "pica" entre las dos chilenas, quizá. Se trataría de Constanza Capelli, ganadora de la versión local de su país.
“Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. La puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”, adelantó Santiago Del Moro, conductor del programa, en las últimas horas, a través de sus cuentas virtuales.
Fue el periodista Nacho Rodríguez quien, desde su cuenta oficial de X, lanzó un nombre que revolucionó las redes sociales. Según reveló quien ingresaría a la competencia sería Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile, toda una conocedora del juego si las hay. Y que ya, claro, corre con la ventaja del apoyo de su público.
“Del Moro SE HACE EL MISTERIOSO y parece que la que ENTRA EL LUNES a la casa de #GranArmado es Cony Capelli, la ganadora de #GranHermano versión Chile…. De nada”, escribió, Rodríguez. ¿Será cierto?
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