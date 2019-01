Qué es el "chip sexual", la nueva moda entre los famosos

El “Chip Sexual” es una tendencia que viene arrasando entre famosos. Ya hace varios años, en 2014, Carmen Barbieri reveló que se estaba realizando este tratamiento para mejorar su deseo sexual.

A sus 60 años, la vedette contó haberse colocado “el chip de las ganas”, que, según ella, consiste en que “te ponen en la cadera algo del tamaño de un grano de arroz que larga testosterona. Eso te ayuda a adelgazar, a que crezca el pelo, a que te cambie el humor, te lubrica la piel y te aumenta el deseo”.

Luego, a mediados de 2018, Catherine Fulop reveló los detalles que hacen que luego de 24 años de matrimonio con Osvaldo Sabatini, la llama siga intacta: "Me acabo de poner el chip sexual. Antes me daban unos geles como en Sex and the City. Es como una asistencia de hormonas en una vacuna. Te sentís más joven en todo sentido... El Ova también se lo va a poner, aunque por ahora usa su gelcito".

Pero esta vez, quien confesó que se animó a explorar los tratamientos hormonales, es Sergio Goycochea. El ex arquero de la Selección Nacional reveló que ya va por el segundo dispositivo, y aseguró: "Ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual".

“Goyco” explicó cómo es el famoso chip sexual: "Son como unos granitos de arroz, que te inyectan de forma subcutánea a la piel, no duele nada, y va soltando cada seis meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita. Venía haciendo otros tratamientos, pero ahora ya voy por el segundo chip'".

Pero, ¿de qué se trata realmente?

El "Chip Sexual" es una pastilla que se inyecta en la grasa de la piel y que dura de 4 a 6 meses. Contiene 100 mg de testosterona natural pura que libera de forma progresiva. Esta hormona ayuda a alimentar el deseo sexual.

Si bien existen diferentes tratamientos hormonales que no tienen que ver solo con disfrutar plenamente del sexo, sino en el caso de las mujeres, con transitar de mejor manera la menopausia, relacionada con la pérdida de estrógenos que condiciona la lubricación y disminuye el deseo sexual.

En el caso del chip, no está aprobado por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ni se comercializa en la Argentina, por lo que es un tratamiento al que los famosos acceden en Estados Unidos.

Diferentes especialistas en ginecología y sexología, aseguran que entre los efectos positivos de la testosterona, hormona masculina, utilizada en mujeres con libido disminuida, se cuentan el mejoramiento del deseo sexual, el humor y la fuerza. Sin embargo, puede tener efectos adversos, relacionados con el cáncer y enfermedades vasculares.

Por ese motivo, antes de pensar en cualquier tratamiento hormonal, recomiendan estudiar a fondo la historia clínica de cada paciente para entender qué tratamiento puede ser el adecuado y en qué dosis, algo que debe ser tratado con extremo cuidado.

En el caso de los hombres, Goycochea contó que se hizo un estudio genético para poder mantenerse siempre fuerte, y tratar de prevenir y atacar todo tipo de enfermedades a los que uno es más propenso, y con respecto al chip sexual, afirmó: "Es muy bueno para aumentar la calidad de vida".

"Cualquier persona que pasa los 50 años, sabemos que se empiezan a perder hormonas, la testosterona se empieza a dejar de generar. Ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual", detalló.