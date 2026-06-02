Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un beso viral ¿Fue real o armado?

La utilización de inteligencia artificial fue advertida por varios espectadores, que detectaron inconsistencias visuales en la secuencia. La revelación alimentó aún más el debate en redes sociales y multiplicó las reacciones sobre el uso de esta tecnología en producciones de entretenimiento.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity. Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity.

La decisión de recurrir a ese recurso habría estado vinculada a un acuerdo previo entre los protagonistas. Al momento de sumarse al proyecto, Maxi López dejó en claro que no deseaba realizar escenas íntimas con Wanda para evitar situaciones incómodas con su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson.

"Triángulo Amoroso" cuenta además con la participación de Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Pachu Peña, César Bordón y Eugenia Guerty, entre otras figuras del espectáculo. La producción apuesta al formato de consumo rápido y busca captar la atención del público a través de historias breves para redes sociales.

Más de una década después de una separación marcada por conflictos públicos y disputas judiciales, Wanda Nara y Maxi López lograron reconstruir su relación personal. En los últimos años mostraron una convivencia cordial enfocada en la crianza de sus hijos, una etapa que ahora también se refleja en proyectos laborales compartidos y apariciones conjuntas frente a las cámaras.