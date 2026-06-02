Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un beso viral ¿Fue real o armado?

La escena forma parte de la serie vertical "Triángulo Amoroso" y se convirtió en tendencia en redes sociales.
Wanda Nara y Maxi López volvieron a quedar en el centro de la escena tras la difusión de un capítulo de la serie vertical "Triángulo Amoroso", en el que aparecen protagonizando un beso apasionado. La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales y generó miles de comentarios entre seguidores y usuarios.
Sin embargo, el detalle que más llamó la atención surgió poco después de la publicación del episodio. Según trascendió, la escena no fue grabada de manera convencional, sino que habría sido realizada mediante inteligencia artificial, una alternativa acordada por ambos para cumplir con las exigencias del guion sin registrar un contacto real frente a las cámaras.
La ficción, diseñada para plataformas digitales y compuesta por capítulos de poco más de un minuto, marca el debut actoral de la expareja. En la trama, Wanda y Maxi se interpretan a sí mismos y deben participar de una producción audiovisual que incluye una escena romántica, situación que sirve como disparador de la historia.
El episodio que contiene el beso corresponde al capítulo 19 de la serie y fue el que generó mayor repercusión desde el estreno. Mientras algunos usuarios celebraron el buen vínculo que mantienen actualmente, otros expresaron sorpresa por la cercanía mostrada en pantalla.
La utilización de inteligencia artificial fue advertida por varios espectadores, que detectaron inconsistencias visuales en la secuencia. La revelación alimentó aún más el debate en redes sociales y multiplicó las reacciones sobre el uso de esta tecnología en producciones de entretenimiento.
La decisión de recurrir a ese recurso habría estado vinculada a un acuerdo previo entre los protagonistas. Al momento de sumarse al proyecto, Maxi López dejó en claro que no deseaba realizar escenas íntimas con Wanda para evitar situaciones incómodas con su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson.
"Triángulo Amoroso" cuenta además con la participación de Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Pachu Peña, César Bordón y Eugenia Guerty, entre otras figuras del espectáculo. La producción apuesta al formato de consumo rápido y busca captar la atención del público a través de historias breves para redes sociales.
Más de una década después de una separación marcada por conflictos públicos y disputas judiciales, Wanda Nara y Maxi López lograron reconstruir su relación personal. En los últimos años mostraron una convivencia cordial enfocada en la crianza de sus hijos, una etapa que ahora también se refleja en proyectos laborales compartidos y apariciones conjuntas frente a las cámaras.
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