Ricardo Arjona agrega dos shows y alcanza las 20 funciones en el Movistar Arena

Las entradas para las nuevas fechas estarán disponibles desde este miércoles 3 de junio a las 13, a través del sitio oficial del estadio.

En cada presentación, Arjona propone un recorrido por las canciones más reconocidas de su repertorio, combinando clásicos que marcaron distintas generaciones con una puesta en escena especialmente diseñada para reforzar la conexión con los espectadores.

La producción, a cargo de Fénix Entertainment, incluye una escenografía de gran escala, tecnología de última generación y un diseño integral de luces y sonido que busca transformar cada recital en una experiencia inmersiva.

El tour comenzó el 30 de enero de 2026 en Chicago, con entradas agotadas en el Allstate Arena, y forma parte de una gira internacional que contempla más de 35 presentaciones entre Estados Unidos, Puerto Rico y distintos países de Latinoamérica.

Tras haber realizado una histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala durante 2025, Argentina volvió a convertirse en una de las plazas más importantes para el artista, que además ya ofreció dos shows en Córdoba antes de continuar su paso por Buenos Aires.