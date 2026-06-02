Ricardo Arjona agrega dos shows y alcanza las 20 funciones en el Movistar Arena

El cantante guatemalteco agregó dos conciertos para julio y con las nuevas presentaciones, alcanzará las 20 funciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Arjona continúa ampliando un récord que parece no encontrar techo en Argentina ya que luego de agotar 18 funciones en el Movistar Arena, el artista anunció dos nuevas fechas para su gira "Lo que El Seco no dijo", que se llevarán a cabo los próximos 7 y 9 de julio.
Con esta incorporación, el cantautor guatemalteco llegará a las 20 presentaciones en Buenos Aires, una marca que consolida el fenómeno de convocatoria que viene protagonizando desde el inicio de su regreso a los escenarios.
Las nuevas funciones fueron confirmadas después de que se agotaran rápidamente las entradas para los shows programados el 1, 2, 5 y 6 de julio. La expectativa generada por esta segunda etapa de la residencia artística en el Movistar Arena volvió a reflejar el fuerte vínculo que Arjona mantiene con el público argentino.
Las entradas para las nuevas fechas estarán disponibles desde este miércoles 3 de junio a las 13, a través del sitio oficial del estadio.
En cada presentación, Arjona propone un recorrido por las canciones más reconocidas de su repertorio, combinando clásicos que marcaron distintas generaciones con una puesta en escena especialmente diseñada para reforzar la conexión con los espectadores.
La producción, a cargo de Fénix Entertainment, incluye una escenografía de gran escala, tecnología de última generación y un diseño integral de luces y sonido que busca transformar cada recital en una experiencia inmersiva.
El tour comenzó el 30 de enero de 2026 en Chicago, con entradas agotadas en el Allstate Arena, y forma parte de una gira internacional que contempla más de 35 presentaciones entre Estados Unidos, Puerto Rico y distintos países de Latinoamérica.
Tras haber realizado una histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala durante 2025, Argentina volvió a convertirse en una de las plazas más importantes para el artista, que además ya ofreció dos shows en Córdoba antes de continuar su paso por Buenos Aires.
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