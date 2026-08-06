PH, Podemos Hablar regresa con un panel explosivo de invitados

Luego de dos años de ausencia, regresa a la pantalla de Telefe el programa de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff.
Después de casi tres años fuera del aire, "PH, Podemos Hablar", el ciclo de entrevistas y debate conducido por Andy Kusnetzoff, vuelve a Telefe. La octava temporada se estrenará este sábado 8 de agosto, a las 21:30, con el tradicional “punto de encuentro” que caracterizó al formato desde su debut.
Luego de siete temporadas consecutivas, el ciclo se despidió a fines de 2023 y ahora regresa con una propuesta que busca “volver un poco a las bases”, según explicó el propio Kusnetzoff, aunque incorporará secciones renovadas y un nuevo juego de cierre. “La esencia de PH está clara: es un programa en el que se habla. Para mí es una mezcla de historias y emociones. Venir a PH es una experiencia” agregó el conductor.
Para el debut, la producción armó una mesa diversa y con potencial de polémica: Yanina Latorre, Martín Cirio (conocido como La Faraona), Carolina “Pampita” Ardohain, La Joaqui y Diego Leuco.
"PH, Podemos Hablar" se estrenó el 15 de julio de 2017 y se consolidó como uno de los ciclos de interés general más exitosos de la televisión argentina, reuniendo a personalidades del espectáculo, la política, el deporte y la cultura en una mesa de confesiones y debate.
La séptima temporada cerró el ciclo en un buen momento de audiencia, y el programa permaneció fuera del aire durante 2024 y 2025.
El regreso de "PH, Podemos Hablar" llega en un momento clave para la grilla de Telefe y genera grandes expectativas tanto por el elenco del estreno como por la posibilidad de recuperar el liderazgo del horario que había caido con la emisión de Gran Hermano Generación Dorada.
comentar