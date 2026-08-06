PH, Podemos Hablar regresa con un panel explosivo de invitados

Todas sus temporadas:

Temporada 1: del 15 de julio al 23 de diciembre de 2017.

del 15 de julio al 23 de diciembre de 2017. Temporada 2: del 24 de febrero al 15 de diciembre de 2018.

del 24 de febrero al 15 de diciembre de 2018. Temporada 3: del 9 de marzo al 21 de diciembre de 2019.

del 9 de marzo al 21 de diciembre de 2019. Temporada 4: del 14 de marzo al 19 de diciembre de 2020.

del 14 de marzo al 19 de diciembre de 2020. Temporada 5: del 20 de marzo al 18 de diciembre de 2021.

del 20 de marzo al 18 de diciembre de 2021. Temporada 6: del 9 de abril al 17 de diciembre de 2022.

del 9 de abril al 17 de diciembre de 2022. Temporada 7: del 16 de septiembre al 30 de diciembre de 2023.

La séptima temporada cerró el ciclo en un buen momento de audiencia, y el programa permaneció fuera del aire durante 2024 y 2025.

El regreso de "PH, Podemos Hablar" llega en un momento clave para la grilla de Telefe y genera grandes expectativas tanto por el elenco del estreno como por la posibilidad de recuperar el liderazgo del horario que había caido con la emisión de Gran Hermano Generación Dorada.