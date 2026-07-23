Qué dijo Maxi López tras el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán

El padre de los hijos varones de la conductora se expresó a través de un posteo en las redes sociales y llevó tranquilidad luego del episodio ocurrido días atrás.
Después del robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milan, Maxi López viajó para encontrarse con sus tres hijos y se expresó a través sus redes sociales con un contundente posteo.
El exfutbolista y actual figura de los medios compartió una publicación junto a sus hijos Benedicto, Constantino, Elle y Lando, y escribió: “Ya estamos juntos con mis hijos haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien”.
“Cuando resolvamos esta situación, volveremos todos juntos a Argentina”, continuó Maxi López desde su cuenta de Instagram. Y cerró su posteo: “Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar”.
Guido Záffora en DDM, en América TV, reveló la charla que tuvo con Wanda Nara y dio detalles de esa conversación. "Wanda me contó angustiada: 'Mi mamá estaba ahí, los empleados y los nenes se tuvieron que encerrar en un baño. Los ladrones fueron directo a la habitación. Es muy difícil de llegar, porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones'", relató.
Además, el periodista contó que "los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño" y detalló otros datos estremecedores del hecho ocurrido en las afueras de Milán.
"Me dice que la policía está investigando con la ayuda de las cámaras. Ella las entrega. La policía sospecha del entorno. Le robaron relojes, pasaportes, permisos de viajes y objetos de valor, carteras, bolsos, etcétera”, contó.
Por último, el panelista confesó: "Me dice el detalle que llamó la atención a la policía. Sabían perfectamente dónde estaban las cosas y por las cámaras se ven cómo estos hombres encapuchados controlaban y observaban a mis hijos que estaban mirando el partido a los gritos".
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