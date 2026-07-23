Qué dijo Maxi López tras el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán

Además, el periodista contó que "los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño" y detalló otros datos estremecedores del hecho ocurrido en las afueras de Milán.

"Me dice que la policía está investigando con la ayuda de las cámaras. Ella las entrega. La policía sospecha del entorno. Le robaron relojes, pasaportes, permisos de viajes y objetos de valor, carteras, bolsos, etcétera”, contó.

Por último, el panelista confesó: "Me dice el detalle que llamó la atención a la policía. Sabían perfectamente dónde estaban las cosas y por las cámaras se ven cómo estos hombres encapuchados controlaban y observaban a mis hijos que estaban mirando el partido a los gritos".